شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 31-12-2024.. عيار 18 بـ236 ريالا والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2024 فى السعودية، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 314.50ريال سعودى، أما سعر الذهب عيار 21 سجل275.25 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية كالتالى:عيار الذهب سعر الذهب

عيار 24 سجل 314.50 ريال

عيار 22 سجل 288.25 ريال

عيار 21 سجل 275.25 ريال

عيار 18 سجل 236.00 ريال

عيار 14 سجل 183.50 ريال

عيار 12 سجل 157.25 ريال

الاونصة 9784.25 ريال

الجنيه الذهب 2202.00 ريال

الأونصة بالدولار 2611.32 دولار

كما أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل في انخفاض أسعار الذهب بتعاملات اليوم؛ حيث بدا شراء السندات فرصة استثمارية أفضل مقارنة باقتناء الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.