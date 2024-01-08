شبورة ونشاط رياح.. الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المسيطرة على طقس الغد "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

حددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، وفق بيان لها، اليوم الإثنين، أن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، يسودها طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أن الصقيع يتكون على المزروعات فى وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وأضافت أن الشبورة المائية تتكون بدءًا من الرابعة صباحًا وتستمر حتي التاسعة تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة مطروح على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها

وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها