انقطاع مؤقت في خدمات بينانس لهذا السبب!

تعرضت منصة بينانس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية من حيث حجم التداول، إلى انقطاع مؤقت في خدماتها نتيجة خلل فني في مركز بيانات تابع لـ Amazon Web Services (AWS)، ما أدى إلى تعثر تنفيذ بعض المعاملات وتعليق عمليات السحب بشكل احترازي.

أكدت بينانس في بيان رسمي عبر منصة X أن انقطاع مؤقت في الشبكة لدى مركز بيانات AWS كان السبب في عدم استقرار تنفيذ الأوامر، حيث نجحت بعض العمليات بينما فشلت أخرى.

وأوضحت الشركة أن التعليق المؤقت لعمليات السحب جاء كإجراء وقائي.

وبعد فترة قصيرة، بدأت الخدمات في التعافي، مع التحذير من احتمالية استمرار بعض التأخيرات في الوظائف المرتبطة.

لم تقتصر التأثيرات على بينانس فقط، إذ أبلغ مستخدمو منصات أخرى مثل KuCoin وRabby وDeBank عن مشاكل مشابهة في تنفيذ المعاملات وانقطاعات في الخدمة.

وقد أكدت KuCoin وقوع انقطاع في شبكتها، مشيرة إلى أن فرقها الفنية تعمل على معالجة الخلل.

هذه الحادثة تسلط الضوء مجددا على هشاشة البنية التحتية السحابية في القطاع، خاصة مع اعتماد المنصات المركزية بشكل كبير على خدمات مزودي الحوسبة السحابية مثل AWS.

ويُذكر أن حالات مماثلة حدثت سابقا، أبرزها في عام 2021 حين تسبب عطل واسع في AWS بتوقف واسع النطاق لمنصات تداول وخدمات مالية.

ردود الفعل ودعوات إلى اللامركزية:

أثار الحادث موجة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، تراوحت بين التقدير والانتقاد.

أشار بعض المستخدمين المخضرمين إلى سجل بينانس الإيجابي في التعامل مع الأزمات، مشيدين بسرعة الاستجابة وضمان سلامة أموال العملاء.

وقد أعاد البعض التذكير بوجود صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين (SAFU) التابع للمنصة، والمُقدر بمليار دولار، والذي يمثل احتياطي مخصص لحماية المستخدمين في حالات الطوارئ.

في المقابل، استغل داعمو الحوسبة اللامركزية هذه الواقعة للدعوة إلى الابتعاد عن النماذج المركزية، والتوجه نحو بدائل قائمة على البنية التحتية اللامركزية، معتبرين أن مثل هذه الأعطال تُبرز الحاجة المُلّحة لإعادة التفكير في أساسات البنية الرقمية لمنصات العملات المشفرة.

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