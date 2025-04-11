الرئيس التنفيذي لشركة JAN3: سعر الايثيريوم مبالغ فيه رغم تراجعه إلى مستويات 2023

عاد “سامسون مو”، الرئيس التنفيذي لشركة “JAN3” وأحد أبرز المدافعين عن البيتكوين، لانتقاد الإيثيريوم، معتبرا أنه لا يزال مُبالغ في قيمته، وذلك بعد هبوط سعره إلى 1589 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2023، بعد تراجع بنسبة 5.24% خلال 24 ساعة الأخيرة.

استشهد “مو” بتغريدة قديمة نشرها في أغسطس 2022 عندما كان سعر الإيثيريوم مماثل تقريبا لسعر اليوم، مؤكدا أن قيمة العملة لم تُظهر تقدم حقيقي منذ ذلك الحين، رغم تقلبات السوق.

يأتي هذا التراجع بعد ارتفاع سابق بنسبة 14.26% يوم الأربعاء، بالتزامن مع صعود البيتكوين بنسبة 8.51% نتيجة إعلان ترامب تعليق الرسوم التجارية المفروضة على 180 دولة، والتي استهدفت الصين برسوم تجاوزت 100%.

في سياق متصل، انتقد “مو” علنا الحرب التجارية الأمريكية مع الصين، مشيرا إلى أن الرسوم المرتفعة ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف المواد ونقص الكفاءات الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن البنية التحتية للتصنيع شبه غائبة، مما يُضعف أي فائدة اقتصادية محتملة من تلك السياسات.

وأضاف:

الشارع الرئيسي مفلس، ولا يمكن بناء الاقتصاد بعبارات فارغة.

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