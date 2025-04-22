صناديق ETF البيتكوين تضيف 381 مليون دولار في أكبر يوم لها منذ يناير

حققت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETF) أداء استثنائي يوم الاثنين، بتسجيل تدفقات صافية تجاوزت 381.3 مليون دولار، في أقوى يوم لها منذ 30 يناير، بحسب بيانات صادرة عن شركة “FarSide Investors” البريطانية.

ويأتي هذا الارتفاع بعد فترة من التباطؤ، في وقت تشير فيه المؤشرات إلى عودة الاهتمام المؤسساتي بأسواق العملات الرقمية، خصوصا في ظل تبدّل توقعات السياسة النقدية.

تصدّر صندوق “ARKB” التابع لشركة “ARK 21Shares” قائمة الصناديق الأكثر استقطابا للتدفقات، بجمعه 116.13 مليون دولار، تلاه صندوق “FBTC” التابع لـ “Fidelity” بمبلغ 87.61 مليون دولار.

وبهذا، بلغ إجمالي التدفقات الصافية لهذين الصندوقين حتى تاريخه 2.6 مليار دولار و11.37 مليار دولار على التوالي.

ويُعد هذا الأداء تحول لافت مقارنة بمنتصف أبريل، حيث لم تتجاوز التدفقات الصافية لمنتجات الأصول الرقمية مجتمعة 6 ملايين دولار، في حين سجلت الولايات المتحدة وحدها تدفقات خارجة بقيمة 71 مليون دولار.

وفي المقابل، شهدت أسواق سويسرا وألمانيا وكندا تدفقات إيجابية مجتمعة قدرها 75.4 مليون دولار، ما يعكس تباينا في ثقة المستثمرين بين المناطق.

اعتبر “جيمس باترفيل”، رئيس قسم الأبحاث في “CoinShares”، أن هذا النشاط يمثل تراجع كبير عن موجة التشاؤم الأخيرة، واصفا إياه بتحسن ملموس في معنويات المستثمرين، مرجحا أن يكون مدفوع إلى حد كبير بتغير التوقعات بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، فضلا عن تصاعد البُعد السياسي المؤثر في أداء السوق، لا سيما بعد تصريحات من الحزب الجمهوري أثارت التكهنات حول مستقبل رئاسة الاحتياطي الفيدرالي.

وقد تُشكل هذه التطورات نقطة انعطاف لصناديق الاستثمار المتداولة في العملات الرقمية، خاصة تلك المعنية بصناديق البيتكوين الفورية، التي شهدت تقلبات ملحوظة منذ إقرارها رسميا في السوق الأمريكية في يناير الماضي.

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