ارتفاع عملة "البيتكوين" بنسبة 1% إلى 94290.24 دولار

ارتفعت عملة "البيتكوين"، مع تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وتعبيره عن تفاؤل بشأن اتفاق تجاري مع الصين.

وارتفعت عملة "البيتكوين" بنسبة 1% إلى 94290.24 دولار، بحسب بيانات منصة "كوين ديسك" المختصة في متابعة العملات المشفرة.

وكانت عملة "البيتكوين"، قد صعدت أمس إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع بعد أن هدأ الرئيس ترامب من التوترات التجارية.

ويوم أمس أشار ترامب إلى عدم نيته إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ما أثار ارتياح الأسواق.