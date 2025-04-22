انتعاش البيتكوين فوق 88 ألف دولار يثير التساؤلات: هل سيواصل الصعود أم سيصحح أولا؟

سجلت عملة البيتكوين انتعاش ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، متجاوزة مستوى 88,000 دولار واقتربت من 89,000 دولار، مما ساعدها على تعويض جزء كبير من الخسائر التي لحقت بها بعد إعلان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” المفاجئ في 2 أبريل، والمعروف باسم “يوم التحرير”.

إلا أن هذا التعافي السريع أثار تساؤلات حول مدى استدامته، خاصة في ظل النشاط المتزايد في سوق المشتقات.

أشارت أحدث تحليلات منصة “CryptoQuant” إلى ارتفاع ملحوظ في معدل الفائدة المفتوحة (Open Interest) خلال 24 ساعة، في ما يعدّ من أكبر القفزات الأخيرة في هذا المؤشر.

تاريخيا، يُنظر إلى الارتفاعات المدفوعة بالمشتقات على أنها أقل استدامة مقارنة بتلك التي تستند إلى السوق الفورية، ما يثير مخاوف من ضعف محتمل في الزخم الحالي.

وقد بلغت النسب الأعلى للزيادة في الفائدة المفتوحة مؤخرا نحو 16% و15%، وهي نسب مشابهة لما حدث في شهري نوفمبر وديسمبر 2024، حين ارتفعت الأسعار بدعم من نشاط المشتقات، قبل أن يشهد السوق تصحيحات لاحقة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن تحركات الأسعار الأخيرة كانت محدودة، إذ لم تتجاوز نسبة الارتفاع 4.2%، مقارنة بارتفاعات سابقة بلغت 10% و7%، وهو ما قد يعكس استمرار ضغوط البيع وضعف في الدفع الصعودي.

في السياق ذاته، أشار “خوليو مورينو”، رئيس قسم الأبحاث في “CryptoQuant”، إلى وجود مقاومة محتملة للبيتكوين ضمن النطاق السعري بين 91,000 و92,000 دولار.

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