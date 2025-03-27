إطلاق مشروع GUNZ (GUN) على منصة Binance Launchpool: إليكم كيفية المشاركة وتداول العملة

أعلنت منصة بينانس عن المشروع 66 على منصة الاكتتابات الخاص بها “Binance Launchpool”، وهو مشروع GUNZ (GUN)، الذي تطوره شركة “Gunzilla Games”، وهو استوديو ألعاب AAA يمتلك “GUNZ blockchain” ولعبة Off The Grid، وهي لعبة إطلاق نار من نوع “باتل رويال”.

سيتمكن المستخدمون من تجميع عملات “GUN” عبر قفل عملاتهم الرقمية BNB وFDUSD وUSDC لمدة ثلاثة أيام، بدءا من يوم غد 28 مارس 2025 الساعة 3:00 صباحا بتوقيت السعودية.

موعد الإدراج والتداول:

ستدرج بينانس العملة الرقمية GUN للتداول في 31 مارس 2025 الساعة 4:00 مساء بتوقيت السعودية، مع إتاحة أزواج التداول التالية:

GUN/USDT

GUN/BNB

GUN/FDUSD

GUN/TRY

تفاصيل الإطلاق:

إجمالي العرض: 10 مليار GUN

10 مليار GUN مكافآت منصة بينانس: 400 مليون GUN (4% من إجمالي العرض)

400 مليون GUN (4% من إجمالي العرض) العرض الأولي المتداول عند الإدراج: 604.5 مليون GUN (6.05% من إجمالي العرض.

604.5 مليون GUN (6.05% من إجمالي العرض. الحد الأقصى لكل مستخدم: 444,444 GUN في مجموعة BNB 55,555 GUN في مجموعة FDUSD وUSDC



فترة التحصيص وقفل العملات BNB و FDUSD:

تبدأ من 28 مارس 2025 الساعة 3:00 صباحا.

تنتهي في 30 مارس 2025 الساعة 2:59 صباحا بتوقيت السعودية.

ملاحظة: بينانس ستكون أول منصة تُدرج GUN، وأي مزاعم بعرضها للبيع قبل الإدراج الرسمي هي إعلانات زائفة.

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