مجموعة البلوكشين تستحوذ على 580 بيتكوين في أكبر عملية شراء لها

أعلنت مجموعة البلوكشين، الشركة الرائدة في خزينة بيتكوين في أوروبا والمدعومة من “آدم باك”، عن استحواذها على 580 بيتكوين بقيمة 50 مليون دولار، وهو أكبر شراء لها منذ بدء استراتيجيتها لتجميع بيتكوين في نوفمبر 2024.

بهذا الاستحواذ، تصل حيازاتها إلى 620 بيتكوين بقيمة 54 مليون دولار، بتمويل من إصدار سندات قابلة للتحويل.

أطلقت الشركة ثلاثة مؤشرات جديدة لتتبع أدائها، وهي:

عائد البيتكوين ومكاسب البيتكوين ومكاسب يورو بيتكوين.

سجلت الشركة عائدا بنسبة 709.8% منذ بداية العام.

تعتمد استراتيجيتها على زيادة عدد عملات بيتكوين للسهم عبر التدفقات النقدية وعمليات جمع رأس المال، مستوحية نهجها من شركة “ستراتيجي”، أكبر شركة من حيث خزينة البيتكوين عالميا.

صرّح “ألكسندر لايزيت”، نائب الرئيس التنفيذي، بأن الشركة تستهدف تعزيز قيمة المساهمين من خلال تجميع بيتكوين دون بيعه، متوقعا أن يستغرق اعتماد البيتكوين المؤسساتي من 10-15 عام.

وأكد أن المرحلة التالية تتمثل في ربط التمويل التقليدي بالنظام المالي القائم على البيتكوين، عبر دمجها في سندات الخزانة وتسهيل المعاملات من خلال العملات المستقرة وصناديق البلوكشين النقدية.

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