سعر البيتكوين يواصل السير العرضي وعملة TON تخالف النسق السائد وتسجل ارتفاع بنسبة 7%

انخفض سعر البيتكوين أمس بشكل حاد إلى نحو مستوى 86 ألف دولار، لكنه تعافى بأكثر من ألف دولار منذ ذلك الحين.

في المقابل، سجلت معظم العملات الرقمية البديلة خسائر يومية، بما في ذلك عملة XRP وSOL وDOGE، بينما حققت عملة TON مكاسب وارتفعت بنسبة 7% في 24 ساعة الأخيرة.

قبل أسبوع، تجاوز سعر البيتكوين مستوى 87,500 دولار عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير وانتهاء دعوى الريبل، لكنه تراجع سريعا إلى مستويات 83,000 دولار.

واستقر لاحقا عند 84,000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل أن يرتفع مساء الأحد والاثنين إلى 88,800 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين.

أدى الزخم الهبوطي إلى كبح هذا الصعود، مما دفع السعر إلى الانخفاض الحاد يوم أمس الأربعاء، حيث فقد سعر البيتكوين نحو 3,000 دولار وهبط إلى أقل من 86,000 دولار.

ومع ذلك، تمكنت العملة الرقمية من الدفاع عن هذا المستوى والارتداد سريعا فوقه، لكنها عادت للتراجع مجددا ليتم تداولها حاليا دون مستوى 86 ألف دولار.

على إثر ذلك انخفضت القيمة السوقية للبيتكوين إلى 1.704 تريليون دولار وفقا لمنصة CG، لكن هيمنتها على العملات البديلة ارتفعت قليلا إلى 58.6%.

من جهة أخرى، شهدت معظم العملات الرقمية البديلة مكاسب خلال الأيام الماضية لكنها فقدتها الآن.

تراجع سعر الايثيريوم بأكثر من 1.5% مقتربا من كسر مستوى 2,000 دولار مجددا.

انخفض سعر XRP إلى ما دون 2.4 دولار بنسبة 4% تقريبا، وسجلت عملة SOL وDOGE وADA خسائر مماثلة، بينما تراجعت SHIB بنسبة 7%.

في المقابل، ارتفعت عملتا BNB وTRX بنسبة 1-2% تقريبا.

أما أفضل العملات أداء اليوم فهما TON وSUI، حيث سجلتا مكاسب بنسبة 7% و5% على التوالي، ليتداول الأول عند 3.9 دولار والثاني عند 2.8 دولار.

على الرغم من هذه التحركات، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بأكثر من 35 مليار دولار منذ أمس، لتصل إلى 2.91 تريليون دولار على منصة CG.

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