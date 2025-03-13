عائلة "ترامب" تجري محادثات لشراء حصة في شركة بينانس الأمريكية: التفاصيل

أفادت تقارير أن عائلة “ترامب” أجرت محادثات لشراء حصة في شركة بينانس الأمريكية Binance.US ضمن استراتيجية تهدف للاستفادة منها بحكم وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن الصفقة قد تتم عبر “World Liberty Financial”، وهو مشروع تمويل لامركزي تدعمه العائلة.

في الوقت نفسه، يسعى الرئيس التنفيذي السابق لـ بينانس، “تشانغ بينغ تشاو” المعروف بـ”CZ”، للحصول على عفو رئاسي بعد إقراره بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية في 2023.

وقد دفع غرامة بقيمة 50 مليون دولار، وقضى أربعة أشهر في السجن، وتنحى عن منصبه، فيما توصلت بينانس إلى تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار.

يمكن أن يفتح العفو عن “CZ” الباب لعودته لبينانس كما تساهم في عودة بينانس للسوق الأمريكية، وقد تعزز هذه الخطوة شركة بينانس في مواجهة منافستها كوين بيس في السوق الأمريكي.

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