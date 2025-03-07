مجلس شيوخ تكساس يقر مشروع قانون الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين

تام شمس - الجمعة 7 مارس 2025 09:50 صباحاً - وافق مجلس شيوخ تكساس على مشروع قانون الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين (BTC) SB-21 بتصويت 25 مقابل 5 في 6 مارس، بعد مناقشة مزايا التشريع في قاعة المجلس.

وقد جادل عضو مجلس شيوخ ولاية تكساس، تشارلز شفيرتنر، لصالح المشروع، مشيرًا إلى أنه سيساعد الولاية في تعزيز ميزانيتها بأصل ثمين ونادر.

كما طمأن المشرعون المخاوف من أن البيتكوين قد يكون منافسًا مباشرًا للدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية، موضحين أنه أقرب إلى الذهب من حيث الوظيفة.

عضو مجلس شيوخ تكساس تشارلز شفيرتنر يخاطب المجلس لدعم مشروع القانون. المصدر: Bitcoin Laws

تم تقديم تشريع احتياطي البيتكوين الاستراتيجي في تكساس من قبل عضو مجلس الشيوخ تشارلز شفيرتنر في يناير 2025، كمشروع قانون يقتصر على البيتكوين فقط دون تضمين أصول رقمية أخرى.

ومع ذلك، أُعيد تقديم مشروع القانون في فبراير 2025 ليشمل أصولًا رقمية أخرى، وذلك بعد الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 23 يناير، والذي وجه لجنة لدراسة جدوى "احتياطي الأصول الرقمية".

الصفحة الأولى من مشروع القانون SB-21 التي تنص على إنشاء احتياطي من البيتكوين والأصول الرقمية. المصدر: مجلس شيوخ تكساس

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