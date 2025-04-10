شكرا لقرائتكم خبر عن بلغت 145%.. الرسوم على الصين تصدم الأسواق المالية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شكّل إعلان أعلنت الإدارة الأمريكية اليوم الخميس أن الرسوم الجمركية الإضافية على المنتجات الصينية بلغت نسبتها 145%، صدمة للأسواق المالية الأمريكية، وقوض الآمال في خفض التصعيد في الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.

وكان ترامب بدل موقفه الأربعاء بصورة مفاجئة وجمد التعرفات الإضافية المطبقة على نحو 60 دولة لمدة 90 يومًا، مستثنيًا فقط الصين التي أصبحت معزولة في مواجهة واشنطن.

وفي مواجهة إصرار بكين على الرد بالمثل، أعلن الرئيس الأميركي الأربعاء أن الرسوم الإضافية على المنتجات الصينية ستبلغ 125%.

تراجع الأسواق الأمريكية

وتراجعت الأسواق الأمريكية التي افتتحت على انخفاض، فنحو الساعة 16,10 بتوقيت جرينتش، خسر مؤشر داو جونز 4,20%، وانخفض مؤشر ناسداك الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 5,78%، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 4,71%.



ويشهد النفط والدولار أيضًا انخفاضًا حادًا وسط مخاوف من تباطؤ كبير في النشاط، فيما وصل الذهب إلى مستوى قياسي جديد.

انتعاش الأسواق الآسيوية والأوروبية

وانتعشت الأسواق الآسيوية والأوروبية بعد الهبوط الذي شهدته في اليوم السابق (+9% في طوكيو، +4,53% في فرانكفورت، +3,83% في باريس).

وقرر الاتحاد الأوروبي تعليق الرسوم الجمركية التي أعلنها على مجموعة من المنتجات الأمريكية من أجل "إعطاء فرصة للمفاوضات"، حسبما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، محذرة في الوقت نفسه من أنه "إذا لم تكن المفاوضات مرضية، فإن إجراءاتنا المضادة ستدخل حيز التنفيذ".