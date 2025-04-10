شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدل بطالة السعوديات.. "أبوثنين" يستعرض منجزات تمكين المرأة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية