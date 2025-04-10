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المملكة تقدم دفعة جديدة من المساعدات لـ"الصحة والأونروا" في غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

المملكة تقدم دفعة جديدة من المساعدات لـ"الصحة والأونروا" في غزة

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الدمام - شريف احمد - قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دفعة جديدة من المستلزمات الطبية العاجلة لوزارة الصحة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، للتخفيف من معاناة المرضى والمصابين في المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة.
ويواصل المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، جهوده الحثيثة في تزويد المستشفيات والمراكز الطبية بما تحتاجه من مواد طبية أساسية رغم التحديات الميدانية الصعبة.

دعم الشعب الفلسطيني

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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