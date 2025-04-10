المملكة تقدم دفعة جديدة من المساعدات لـ"الصحة والأونروا" في غزة

شكرا لقرائتكم خبر عن عبر "مستقبلهم".. إتاحة تقارير أداء المدارس لأكثر من مليوني ولي أمر والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

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