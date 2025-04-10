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شكرا لقرائتكم خبر عن عبر "مستقبلهم".. إتاحة تقارير أداء المدارس لأكثر من مليوني ولي أمر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر تطبيق ”مستقبلهم“، تقارير أداء أكثر من 22 ألف مدرسة لأكثر من مليوني ولي أمر، لإطلاعهم على معلومات شاملة عن أداء مدارس أبنائهم، ولتعزيز مشاركتهم ودورهم في رحلة مدارس المملكة نحو التميز.
وتتضمن التقارير تصنيف المدارس الحكومية والأهلية والعالمية في جميع المراحل الدراسية، وفقًا لنتائج المدارس في التقويم المدرسي الخارجي، ضمن البرنامج الوطني للتقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي، الذي أطلقته الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم.
ويظهر التقرير مستوى تصنيف المدرسة العام، وتصنيفها في كل مجال من المجالات الفرعية للتقويم المدرسي «الإدارة المدرسية، والتعليم والتعلم، ونواتج التعلم للطلبة، والبيئة المدرسية»، وتصنف كل مدرسة في مستوى من أربعة مستويات؛ وهي التهيئة والانطلاق والتقدم والتميز.
ويسهم في التطوير المستمر لجودة التعليم في المملكة، ويحسن التحصيل التعليمي للطلبة، خاصةً فيما يتعلق بالمهارات الأساسية في القراءة والعلوم والرياضيات، والسعي لتحقيق أعلى مستويات الجودة، وتكامل الجهود الوطنية بين الأسر والمدارس والجهات المعنية، وتحقيق التحول نحو التميز المدرسي في المملكة.
كما شارك أكثر من مليون وخمسمئة ألف طالب وطالبة في اختبارات قياس الأداء التعليمي «نافس، القدرات العامة، والتحصيل الدراسي»، وأكملت أكثر من 24 ألف مدرسة، عمليات التقويم الذاتي وتمثل 100% من مدارس المملكة.
فيما أتمت أكثر من 23 ألف مدرسة عمليات التقويم الخارجي وتمثل 95% من مدارس المملكة، ويتوقع أن ينهي البرنامج مرحلته الثانية والأخيرة لهذه الدورة بعد تقويم أداء 100% من المدارس خارجياً خلال عام 2025م.
ويأتي ذلك في إطار الإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية؛ أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي جعلت المواطن وتنمية قدراته من أهم أولوياتها.
وتتضمن التقارير تصنيف المدارس الحكومية والأهلية والعالمية في جميع المراحل الدراسية، وفقًا لنتائج المدارس في التقويم المدرسي الخارجي، ضمن البرنامج الوطني للتقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي، الذي أطلقته الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم.
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تقرير أداء المدرسةوتهدف مشاركة تقرير أداء المدرسة مع أولياء الأمور إلى تعزيز دور الأسرة في العملية التعليمية، من خلال توفير معلومات دقيقة، تسهل متابعة مستوى أداء مدارس أبنائهم، ودعم تعلمهم والتحضير لمستقبلهم.
ويظهر التقرير مستوى تصنيف المدرسة العام، وتصنيفها في كل مجال من المجالات الفرعية للتقويم المدرسي «الإدارة المدرسية، والتعليم والتعلم، ونواتج التعلم للطلبة، والبيئة المدرسية»، وتصنف كل مدرسة في مستوى من أربعة مستويات؛ وهي التهيئة والانطلاق والتقدم والتميز.
الاختبارات الوطنيةكما يحتوي التقرير على متوسط أداء طلبة المدرسة في الاختبارات الوطنية ”نافس“ للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ومتوسط أداء طلبة المدرسة في اختبارات القبول الجامعي «القدرات العامة، والتحصيل الدراسي» للمرحلة الثانوية، ما يعزز الشفافية بين المدارس وأولياء الأمور.
ويسهم في التطوير المستمر لجودة التعليم في المملكة، ويحسن التحصيل التعليمي للطلبة، خاصةً فيما يتعلق بالمهارات الأساسية في القراءة والعلوم والرياضيات، والسعي لتحقيق أعلى مستويات الجودة، وتكامل الجهود الوطنية بين الأسر والمدارس والجهات المعنية، وتحقيق التحول نحو التميز المدرسي في المملكة.
أرقام استثنائيةيذكر أن البرنامج الوطني للتقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي، حقق أرقامًا استثنائية، من خلال جمع بيانات دقيقة وشاملة، بلغت أكثر من مليار وسبعمئة مليون وحدة بيانات، بمشاركة أكثر من عشرة ملايين طالب ومعلم وولي أمر.
كما شارك أكثر من مليون وخمسمئة ألف طالب وطالبة في اختبارات قياس الأداء التعليمي «نافس، القدرات العامة، والتحصيل الدراسي»، وأكملت أكثر من 24 ألف مدرسة، عمليات التقويم الذاتي وتمثل 100% من مدارس المملكة.
فيما أتمت أكثر من 23 ألف مدرسة عمليات التقويم الخارجي وتمثل 95% من مدارس المملكة، ويتوقع أن ينهي البرنامج مرحلته الثانية والأخيرة لهذه الدورة بعد تقويم أداء 100% من المدارس خارجياً خلال عام 2025م.
قياس التحصيل التعليميودعت الهيئة جميع أولياء الأمور إلى تحميل تطبيق مستقبلهم المتاح على جميع متاجر تطبيقات الهواتف الذكية، ومن ثم تسجيل الدخول للتطبيق عبر النفاذ الوطني الموحد، والاطلاع على تقارير الأداء للمدارس، والاستفادة من خدماته التي تقدم تجربة استثنائية لقياس التحصيل التعليمي لأبنائهم، وتهيئتهم للاختبارات التي تنفذها الهيئة.
ويأتي ذلك في إطار الإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية؛ أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي جعلت المواطن وتنمية قدراته من أهم أولوياتها.