شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسعى إلى تعزيز علاقاتها التجارية الدولية لمواجهة أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل الصين مع الدول الأخرى لتعزيز علاقاتها التجارية مع تصاعد حرب الرسوم التجارية بين بكين وواشنطن، فيما يبدو كمحاولة صينية لتكوين جبهة دولية موحدة لإجبار واشنطن على التراجع عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية شاملة على جميع الواردات الأمريكية.

وبعد أيام من المحاولات حققت واشنطن نجاحًا جزئيًا فقط، إذ لا تريد الكثير من الدول الانحياز إلى الصين التي أصبحت الهدف الرئيسي لحرب ترامب التجارية.

تراجع ترامب

وفي مواجهة انهيار الأسواق المالية العالمية تراجع ترامب جزئيًا عن خطة الرسوم الشاملة، وقرر تعليق تطبيق أغلبها لمدة 90 يومًا قائلًا إن الدول وافقت على الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى شروط أفضل للجميع.

ولكن الصين رفضت الدخول في محادثات مع الولايات المتحدة، قائلة إنها ستقاتل حتى النهاية في أي حرب رسوم، ما دفع ترامب إلى زيادة معدلات الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية إلى 125% أمس، في حين تفرض الصين رسوما بنسبة 84% على المنتجات الأمريكية اعتبارًا من اليوم.



ويبدو قرار ترامب تعليق الرسوم على أغلب دول العالم محاولة لتقليص نطاق حربه التجارية لكي يركز على الصين.

تركيز الصين على أوروبا

قال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن "أي قضية عادلة تحظى بدعم من الكثيرين"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة لا تستطيع كسب تأييد الشعوب وستنتهي إلى الفشل".

وتركز الصين على أوروبا، إذ أجرى رئيس الوزراء الصيني لي كشيانج اتصالًا هاتفيًا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "لإرسال رسالة إيجابية إلى العالم الخارجي".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية أن "الصين تريد العمل مع الاتحاد الأوروبي لكي تطبق بشكل مشترك الاتفاقيات المهمة التي توصل إليها قادة الصين والاتحاد الأوروبي، وتعزيز الاتصال والتبادلات وتعميق العلاقات التجارية الصينية الأوروبية والاستثمار والتعاون الصناعي".



بكين ترفض التفاوض

جاء ذلك في أعقاب مؤتمر عبر تقنية الفيديو بين وزير التجارة الصيني وانج وينتاو والمفوض الأوروبي للأمن التجاري والاقتصادي ماروس سيفكوفيتش يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة خطة الولايات المتحدة لفرض الرسوم "المتبادلة".

كما تحدث وانج مع اعضاء رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" التي تضم 10 دول، في حين اجتمع لي مع قادة الأعمال، وقال لي إن الصين "أجرت بالفعل تقييما كاملا وتستعد للتعامل مع كل أنواع حالات الغموض، وستطبق سياسات تراكمية وفقا لاحتياجات الموقف".

وفي هونج كونج المتحدث باسم المكتب المحلي لوزارة الخارجية الصينية إن بكين غير مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة في ظل الظروف الحالية.

ورغم أن أغلب دول العالم غير سعيدة بسياسات ترامب التجارية، فإنها كلها غير مهتمة بالارتباط مع الصين خاصة تلك التي لها تاريخ من النزاعات مع بكين مثل الهند وأستراليا.

