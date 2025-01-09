استحواذ "Backpack" على شركة FTX يواجه عراقيل قانونية: التفاصيل

أعلنت شركة FTX المفلسة أن استحواذ “Backpack” على فرع شركة FTX القبرصية، FTX EU، لم يحصل على موافقة المحكمة حتى الآن.

كما نفت FTX أن تكون “Backpack” مخولة لتوزيع أموال العملاء أو تمثيلها في عملية الإفلاس.

وفقا لـ FTX، فإن “Backpack” أصدرت بيان صحفي وسجلت موقع إلكتروني يحتويان على معلومات مربكة حول الصفقة وحقوق العملاء.

وأوضحت أن ملكية FTX EU لم تُنقل رسميا، وأن الصفقة المزعومة التي تبلغ قيمتها 32.7 مليون دولار لم تكتمل.

بينما كانت “Backpack” تخطط لاستخدام ترخيص FTX EU لتقديم مشتقات الكريبتو في أوروبا، لكن في الوقت الحالي يستمر تعليق الترخيص من قبل هيئة الأوراق المالية القبرصية (CySEC) حتى مايو 2025.

وأضافت FTX أن Backpack لم تحصل على تفويض لمعالجة مطالبات الإفلاس أو التعامل مع أي استرداد للأصول.

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