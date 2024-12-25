تزايد تبني العملة الرقمية المستقرة التابعة للريبل "RLUSD": التفاصيل

تم إطلاق العملة الرقمية المستقرة “RLUSD” من الريبل رسميا في ديسمبر بعد موافقة إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS).

ترتبط قيمة العملة الرقمية المستقرة بالدولار بنسبة 1:1 وتهدف لدعم حلول الدفع عبر الحدود.

تبنت العديد من منصات التداول العملة المستقرة الجديدة عند الإطلاق، مثل:

Uphold وBitstamp وBitso وغيرها

أضافت مؤخرا منصة التداول “Bullish” العملة إلى قائمتها، ما يوفر أزواج تداول متنوعة تشمل “RLUSD” مع العملات الرقمية الرئيسية والعملات الورقية.

شهدت عملة “RLUSD” تقلبات طفيفة في سعرها بين 0.96 دولار و1.06 دولار عند إطلاقها، واستقر السعر حاليا عند 0.99 دولار.

أشار “ديفيد شوارتز”، كبير مسؤولي التكنولوجيا في الريبل، إلى احتمالية حدوث تقلبات أولية للسعر مع تأكيده أن العملات المستقرة لا تحمل فرصة للثراء ولا داعي للمضاربة عليها.

من جهة أخرى، يبدو أن إطلاق “RLUSD” قد أسهم في ارتفاع سعر XRP، حيث صعد إلى 2.70 دولار قبل أن يتراجع إلى أقل من 2 دولار بسبب تصحيح السوق.

حاليا، يبلغ سعر XRP حوالي 2.29 دولار.

يتوقع العديد من المحللين موجة صعودية جديدة، مدعومة بنشاط حيتان السوق الذين قاموا بشراء ملايين العملات مؤخرا.

هذا النشاط يقلل من العرض المتاح في السوق، مما قد يدفع الأسعار للارتفاع إذا استمر الطلب أو زاد.

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