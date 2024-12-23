سعر البيتكوين عند مفترق طرق: هل سيستمر التصحيح هذا الأسبوع؟

لا تزال عملة البيتكوين تواجه صعوبة في تحقيق انتعاش مستدام، إذ تتأرجح قيمتها ما بين مستوى 94000 دولار و 96,000 دولار دون أي تقدم يُذكر.

الوضع لا يبدو أفضل بالنسبة للعملات الرقمية البديلة، التي شهدت تراجع تراوح بين 3% و4% على مدار اليوم.

البيتكوين تسجل تقلب في الأسعار وسط ضغوط السوق

شهد سوق العملات المشفرة تحولات كبيرة خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت البيتكوين في بداية الأسبوع مكاسب جديدة تجاوزت حاجز 108,000 دولار، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ومع ذلك، انقلبت الأمور مساء الأربعاء عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ما أدى إلى تراجع سريع في سعر العملة إلى ما دون 100,000 دولار.

هذا التراجع استمر على مدار الأسبوع، ليبلغ ذروته يوم الجمعة عندما انخفض سعر البيتكوين إلى 92,000 دولار.

ورغم تحقيق بعض التعافي صباح السبت بارتفاع سعر البيتكوين إلى 99,000 دولار، عادت عملة البيتكوين للتراجع مجددا لتستقر فوق مستوى 95,000 دولار بحلول نهاية الأسبوع.

يواجه سوق الكريبتو الآن تساؤلات حول ما إذا كان الأسبوع الجديد سيحمل معه تغيرات إيجابية أو مزيد من التصحيح، مع استمرار الضغط من العوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على حركة سعر البيتكوين.

العملات البديلة: استمرار التراجع

لم تكن العملات الرقمية البديلة في مأمن من هذه الضغوط، إذ سجل معظمها تراجع ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية.

من بين هذه العملات الرقمية XRP، AVAX، ADA، وSHIB، التي استمرت في تسجيل خسائر.

كما شهدت عملات مثل DOT، XLM، SUI، وAPT انخفاضات إضافية خلال آخر 24 ساعة.

في ظل هذه الأجواء القاتمة، برزت عملة واحدة كاستثناء، وهي AAVE، التي حققت ارتفاع بنسبة 10% لتصل إلى 340 دولار، على الرغم من الاتجاه الهبوطي العام.

الهبوط أثر على القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة بالتراجع الأخير، حيث انخفضت القيمة إلى 3.46 تريليون دولار، وفقا لبيانات CoinGecko.

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