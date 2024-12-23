بينانس تعلن عن اكتتاب مشروع "BIO Protocol" وعملته الرقمية "BIO"

أعلنت بينانس نهار اليوم عن المشروع 63 على منصتها الخاصة بالاكتتابات “Binance Launchpool”، وهو مشروع بروتوكول BIO.

يهدف المشروع إلى تنظيم السيولة في مجال العلوم اللامركزية (DeSci).

سيتمكن المستخدمون من الحصول على عملة BIO عن طريق قفل BNB وFDUSD بدءا من الساعة 03:00 صباحا بتوقيت السعودية يوم 24 ديسمبر 2024 وحتى الساعة 02:59 صباحا يوم 3 يناير 2025.

تفاصيل الإدراج:

ستدرج بينانس عملة BIO للتداول في السوق الفورية بتاريخ 3 يناير 2025 الساعة 01:00 مساء بتوقيت السعودية، مع فتح أزواج التداول التالية:

BIO/USDT

BIO/BNB

BIO/FDUSD

BIO/TRY

معلومات حول عملة BIO:

اسم العملة : بروتوكول BIO (BIO)

: بروتوكول BIO (BIO) الحد الأقصى للعرض : 3,320,000,000 BIO (قابلة للزيادة عبر حوكمة الشبكة)

: 3,320,000,000 BIO (قابلة للزيادة عبر حوكمة الشبكة) إجمالي العرض الأولي (Genesis) : 3,320,000,000 عملة BIO

: 3,320,000,000 عملة BIO مكافآت الاكتتاب : 99,600,000 BIO (3% من إجمالي العرض الأولي)

: 99,600,000 BIO (3% من إجمالي العرض الأولي) العرض المتداول عند الإدراج : 1,296,529,168 BIO (39.05% من إجمالي العرض الأولي)

: 1,296,529,168 BIO (39.05% من إجمالي العرض الأولي) العقد الذكي: شبكة الايثيريوم – العنوان: 0xcb1592591996765Ec0eFc1f92599A19767ee5ffA

تفاصيل الاكتتاب:

فترة التحصيص: تبدأ الساعة 03:00 صباحا بتوقيت السعودية يوم 24 ديسمبر 2024 وتنتهي الساعة 02:59 صباحا يوم 3 يناير 2025.

تبدأ الساعة 03:00 صباحا بتوقيت السعودية يوم 24 ديسمبر 2024 وتنتهي الساعة 02:59 صباحا يوم 3 يناير 2025. المجموعات المدعومة : الحصة الموجهة لحاملي عملة بينانس : 84,660,000 BIO (85% من المكافآت) الحصة الموجهة لحاملي عملة FDUSD المستقرة : 14,940,000 BIO (15% من المكافآت)

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حدود المكافآت لكل مستخدم:

مجموعة BNB : 35,275 BIO

: 35,275 BIO مجموعة FDUSD: 6,225 BIO

ملاحظة هامة:

يجب على المستخدمين إكمال إجراءات التحقق من الهوية (KYC) للمشاركة.

تحذير:

ستكون بينانس أول منصة تدرج عملة BIO، وأي ادعاءات بعرضها قبل الجدول الزمني تعد إعلانات غير موثوقة.

نحث المستخدمين على توخي الحذر وإجراء أبحاثهم لضمان سلامة عملاتهم الرقمية.

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