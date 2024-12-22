هل الحد الأقصى لعملة البيتكوين المقدر بـ 21 مليون آمن ولا يمكن تغييره؟

أكد “آدم باك” الرئيس التنفيذي لشركة “Blockstream”، أن الحد الأقصى لعرض البيتكوين البالغ 21 مليون وحدة ليس مهددا، وذلك ردا على مخاوف أثارها مجتمع الكريبتو بعد نشر شركة “بلاك روك” لإخلاء مسؤولية في مقطع تعليمي حول البيتكوين.

يرى “باك” أن هذه الإشارة مجرد خطوة قانونية احترازية من الشركة، التي لا تتحكم في سياسات البيتكوين أو قواعدها.

تعد ندرة البيتكوين أحد العناصر الأساسية لقيمته، ما يجعله مميز مقارنة بالعملات الورقية والعملات الرقمية التضخمية.

ورغم التكهنات، أكد “باك” أن المجتمع لن يغير الحد الأقصى للعرض، لأن ذلك يتعارض مع المبادئ الأساسية للعملة.

شدد “تشارلي شريم”، أحد المدافعين الأوائل عن البيتكوين، أيضا على أن أي تغيير في الحد الأقصى البالغ 21 مليون سيغير طبيعة البيتكوين بالكامل، مما يفقده مكانته كأكبر عملة مشفرة في العالم.

اقرأ أيضا:

بعد التصحيح الحالي: هل ستصل عملة الدوجكوين إلى 1 دولار؟

ما هو وضع XRP؟ هل ستصل إلى 2.7 دولار أو ستهبط لأقل من 2 دولار مرة أخرى؟

