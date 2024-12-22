تراجع أسعار العملات الرقمية البديلة والبيتكوين يحافظ على مستوى 97 ألف دولار

بعد أن اقترب سعر البيتكوين من حاجز 100 ألف دولار يوم أمس، فقد أكثر من ثلاثة آلاف دولار ليتراجع السعر إلى أقل من 97 ألف دولار.

كان الأسبوع قد بدأ بشكل إيجابي، حيث صعدت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 108 آلاف دولار يوم الثلاثاء.

لكنّ اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قلب الموازين، مما أدى إلى تصحيح قوي أوصل سعر العملة الرقمية المشفرة الأولى إلى 92 ألف دولار يوم الجمعة، أي خسارة تجاوزت 16 ألف دولار خلال 72 ساعة.

رغم ذلك، تمكن السوق من استعادة بعض الزخم، وارتفعت البيتكوين إلى 99,600 دولار صباح السبت قبل أن تنعكس مجددا إلى أقل من 96,000 دولار، بانخفاض يومي بلغ 2٪.

حاليا استقر السعر عند مستوى 97 ألف دولار مع كفاح القيمة السوقية للبقاء فوق 1.9 تريليون دولار، مع زيادة هيمنة البيتكوين على العملات البديلة ووصولها إلى 55٪.

أداء العملات البديلة:

عاد اللون الأحمر ليهيمن على سوق العملات الرقمية البديلة.

فشل سعر الايثيريوم في الحفاظ على مستوى 3500 دولار وهبط إلى 3350 دولار، مسجلا انخفاض يومي بنسبة 3.5%.

أما الريبل، فقد تراجعت من 2.4 دولار إلى 2.24 دولار.

تكبدت العملات الرقمية الأخرى خسائر أكبر، حيث سجلت كل من عملة SOL وDOGE وADA وAVAX وLINK وSHIB انخفاضات يومية بشكل واضح، وصلت نسبة انخفاض بعضها إلى 11% كما في حالة العملة الرقمية APT.

نتيجة لهذه التراجعات، فقدت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة 100 مليار دولار أخرى، لتستقر عند 3.49 تريليون دولار وفقا لبيانات coingecko.

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