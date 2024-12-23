الجامعة العربية تعلن تجهيز 10 أطنان من الأدوية إلى فلسطين

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة في بيان اليوم: إن شحنة من الأدوية الضرورية جُهِّزَت، بإجمالي وزن يقرب من 10 أطنان، ويُنسق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لاستلام هذه الشحنة، التي ستصل إلى مطار عمان بالأردن على جزأين، الأول يزن 5 أطنان، وتصل يوم السبت الموافق 28/ 12/ 2024 والثانية تزن نحو 5 أطنان، وتصل يوم الاثنين الموافق 30/ 12/ 2024، تمهيدًا لإدخالها إلى الأراضي الفلسطينية.
وأضافت، أن هذه الشحنة تأتي في إطار استمرار الجهود المبذولة من أجل توفير الاحتياجات الصحية والإنسانية لدعم القطاع الصحي بدولة فلسطين، وتنفيذًا للقرارات الصادرة عن مجلس وزراء الصحة العرب وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بمصر.
وأكدت أبو غزالة حرص جامعة الدول العربية على دعم الشعب الفلسطيني في هذه الأزمة، وضرورة استمرار الجهود الرامية إلى السماح فورًا بإدخال المساعدات الإنسانية والصحية والوقود إلى قطاع غزة.
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