المحلل "آدم باك": سهم ميكروستراتيجي (MSTR) مازال رخيص بشكل كبير

أعرب “آدم باك”، الرئيس التنفيذي لشركة “Blockstream”، عن قناعته بأن سهم “ميكروستراتيجي” (MSTR) ما زال مقوم بأقل من قيمته الحقيقية على الرغم من ارتفاعه بنسبة 488% منذ بداية العام.

يرى “باك” أن عمليات البيع على المكشوف لهذا السهم محكوم عليها بالفشل، معتبرا أن القيمة الجوهرية للسهم أعلى بكثير بسبب ممتلكاته الضخمة من البيتكوين.

أكد “باك” أن شراء أسهم “ميكروستراتيجي” يمثل خيار أقل خطورة مقارنة بالمنتجات المالية المعقدة مثل صناديق الاستثمار المتداولة برافعة مالية (2x).

وأوضح أن هذه الصناديق تميل إلى فقدان قيمتها أثناء فترات التداول العرضي، حيث تقلص التأثيرات المركبة المكاسب المتوقعة، ما يجعلها أقل موثوقية.

كما انتقد “باك” شراء خيارات الشراء، مشيرا إلى أن قيمتها تعتمد بشكل كبير على التوقيت.

إذا لم يصل سعر البيتكوين إلى سعر الإضراب عند انتهاء صلاحية الخيار، يخسر المستثمر القسط المدفوع بالكامل.

في المقابل، تُعد “ميكروستراتيجي” خيار متميز للتعرض للاستدانة على البيتكوين دون مواجهة مشاكل الاضمحلال التي تؤثر على المنتجات الأخرى.

ارتفعت أسهم الشركة التي تتخذ من فرجينيا مقرا لها بنسبة 12% يوم الجمعة، مما يعزز ثقة المستثمرين في إمكاناتها كوسيلة للاستفادة من نمو البيتكوين.

يعتبر “باك” سهم “MSTR” فرصة استثمارية فريدة تجمع بين التعرض الكبير للبيتكوين والاستقرار النسبي مقارنة بالخيارات الاستثمارية الأخرى في السوق، مما يجعله خيار جذاب للمستثمرين الذين يسعون للربح من ارتفاع العملة المشفرة دون تحمل تعقيدات المنتجات المالية التقليدية.

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