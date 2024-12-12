سعر البيتكوين يستعيد مستوى 100 ألف دولار والقيمة الاجمالية لسوق الكريبتو تقترب من 4 تريليون دولار!

بعد عدة أيام من تراجع سعر البيتكوين، شهد سعر البيتكوين ارتفاع وارتداد حيث تجاوز سعر العملة حاجز 100 ألف دولار لأول مرة منذ الجمعة الماضية، ليصل إلى 102 ألف دولار ويعاود التراجع لمستواه الحالي 100 ألف دولار في وقت النشر.

هذا الأداء القوي رافقه انتعاش ملحوظ في سوق العملات البديلة، مع تحقيق العديد من العملات الرقمية البديلة لمكاسب تتراوح بين 10٪ و32٪.

استرجاع البيتكوين لمستوى 100 ألف دولار:

بعد محاولات سابقة لبلوغ سعر البيتكوين حاجز الستة أرقام خلال عطلة نهاية الأسبوع، تعرضت عملة البيتكوين لرفض عند هذا المستوى، مما أدى إلى تراجعها إلى 94,400 دولار بداية الأسبوع.

مع ذلك، استعادت العملة زخمها يوم الأربعاء، حيث قفزت بقوة إلى 102 ألف دولار قبل أن تتراجع قليلا إلى 101 ألف دولار.

على الرغم من عدم تسجيل العملة لأعلى مستوى لها على الإطلاق، إلا أن هذه الفترة تعتبر الأطول للبيتكوين ضمن نطاق الستة أرقام.

تقترب القيمة السوقية للعملة من 2 تريليون دولار، مع تراجع طفيف في هيمنتها إلى 52.3٪.

استفادت العملات البديلة من تعافي السوق، حيث حققت العديد منها مكاسب معتبرة.

ومن بين العملات التي سجلت ارتفاعات مكونة من رقمين، ما يلي:

AAVE : حققت ارتفاع بنسبة 32٪

: حققت ارتفاع بنسبة 32٪ HYPE : حققت ارتفاع بنسبة 29٪

: حققت ارتفاع بنسبة 29٪ SUI : حققت ارتفاع بنسبة 26٪

: حققت ارتفاع بنسبة 26٪ LINK : حققت ارتفاع بنسبة 23٪

: حققت ارتفاع بنسبة 23٪ BEAM: حققت ارتفاع بنسبة 21٪

كما سجلت العملات ذات القيمة السوقية الأكبر مكاسب، وإن كانت أكثر تواضعا، مثل:

ETH : حققت ارتفاع بنسبة 5.5٪

: حققت ارتفاع بنسبة 5.5٪ BNB : حققت ارتفاع بنسبة 4.2٪

: حققت ارتفاع بنسبة 4.2٪ ADA : حققت ارتفاع بنسبة 12.5٪

: حققت ارتفاع بنسبة 12.5٪ TRX: حققت ارتفاع بنسبة 10٪

القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة ارتفعت بأكثر من 200 مليار دولار خلال 24 ساعة، لتتجاوز 3.8 تريليون دولار ولم يبق لها الكثير للوصول لمستوى 4 تريليون دولار.

اقرأ أيضا:

إيطاليا تتراجع عن خطط زيادة ضريبة تداول العملات المشفرة إلى 42٪

إعلان مهم من بينانس حول حذف بعض أزواج التداول: التفاصيل

