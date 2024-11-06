شركة تعدين العملات المشفرة "Hut 8" تهدف إلى التوسع وزيادة معدل التجزئة: التفاصيل

أعلنت شركة “Hut 8 Corp”، المتخصصة في تعدين العملات المشفرة، عن شراء 31,145 وحدة من أجهزة BITMAIN Antminer S21+ كجزء من خطة ترقية تهدف إلى زيادة معدل التجزئة بنسبة 66% بحلول 2025.

هذه الأجهزة، التي تبلغ تكلفة كل منها 15 دولار لكل تيراهاش، من المتوقع أن تُسلَّم في الربع الأول من 2025، وسترفع معدل تعدين الشركة بحوالي 3.7 إكساهاش، ليصل إجماليها إلى نحو 9.3 إكساهاش/ثانية.

تحسين الكفاءة وتخفيض استهلاك الطاقة:

ستساهم هذه الأجهزة في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 37%، من 31.7 إلى 19.9 جول لكل تيراهاش، مما يعزز كفاءة عمليات التعدين في مراكز شركة Hut 8 ذات القدرة البالغة 111 ميجاوات.

أوضح الرئيس التنفيذي “آشر جينوت” أن اختيار “Antminer S21” من شركة “BITMAIN” جاء بعد دراسة مكثفة لقدرتها على تحقيق عائد سريع مقارنة بنماذج أخرى تتطلب استثمارات أكبر، مما يعزز قيمة العائد على الاستثمار.

تسعى “Hut 8” أيضا إلى رفع قدرتها على التعدين إلى حوالي 24 إكساهاش/ثانية بحلول منتصف 2025، عبر تعزيز شراكاتها مع “BITMAIN” وغيرها لتطوير بنيتها التحتية للطاقة، بما يدعم نموها في مجالي تعدين البيتكوين والحوسبة بالذكاء الاصطناعي.

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