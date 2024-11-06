بعد فوز “ترامب”: الحيتان تسحب كميات معتبرة من البيتكوين من منصة بينانس

شهد سوق العملات المشفرة موجة من النشاط عقب فوز “دونالد ترامب” بانتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث أدى ذلك إلى سحب حيتان البيتكوين لما يقارب 132 مليون دولار من منصة بينانس.

يمكن تفسير ذلك بأن المستثمرين أصبح لديهم ثقة كبيرة في سوق العملات الرقمية مع عودة “ترامب” للبيت الأبيض.

ارتفاع في أسعار البيتكوين:

بعد الإعلان عن فوز “ترامب” وتجاوزه 270 صوت انتخابي شهدت عملة البيتكوين ارتفاع قياسي إلى 75,000 دولار، مدفوعة بموجة من عمليات الشراء من قبل المستثمرين الكبار.

وفقا لمنصة “Lookonchain”، تم إنشاء 11 محفظة جديدة للحيتان التي سحبت حوالي 1807 بيتكوين من منصة بينانس في ساعة واحدة فقط، مما يعكس الثقة المتزايدة في السوق والاحتفاظ بعملات البيتكوين بعيدة عن التداول.

الارتفاع في سعر البيتكوين جاء بعد أن أعرب “ترامب” في وقت سابق والمعروف بدعمه للعملات المشفرة، عن التزامه بتعزيز مكانة الأصول الرقمية في الاقتصاد الأمريكي، وتعهد بعدم بيع مخزون الحكومة من البيتكوين المصادرة من المجرمين الماليين.

كما أعلن عن نيته إجراء تغييرات تنظيمية، من بينها عزل رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات “غاري جينسلر”، ودفع الولايات المتحدة لتصبح مركز عالمي لتعدين البيتكوين.

هذا واجتذبت منصة التنبؤ اللامركزية “بولي ماركت” رهانات ضخمة من مقامري العملات المشفرة الذين توقعوا فوز “ترامب”.

من بين أبرز الرابحين، المستخدم “Theo4” الذي يتوقع أن يجني 20.4 مليون دولار، يليه “Fredi9999″ و”zxgngl” بأرباح متوقعة تصل إلى 15.6 و11 مليون دولار على التوالي.

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