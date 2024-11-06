شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع سعر البيتكوين لـ75 ألف دولار .. تعرف على أسعار العملات الرقمية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت عملة البيتكوين اليوم، أعلى مستوى لها على الإطلاق، قبل ساعات فقط من اعلان نتائج الانتخابات الأمريكية، التى أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

كان قد فاز المرشح الجمهورى دونالد ترامب فى سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى ولاية ويسكونسون (10 أصوات) لتضاف إلى 270 صوتا كان ترامب قد حققها مسبقا فى سباق الرئاسة المحموم.

وعلى مدار اليوم الماضي، ارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة 9.15 في المائة على مستوى العالم، ويبدو أن السوق قد تفاعلت مسبقًا مع تلميحات ترامب السابقة حول إمكانية تعيين البيتكوين كأصل احتياطي استراتيجي.

انضمت عملة الإيثر إلى البيتكوين في جني الأرباح من ضجة الانتخابات، وعلى الصعيد الدولي، ارتفعت قيمة الإيثر بنسبة 6.70 في المائة خلال اليوم الأخير، وفي وقت كتابة هذا التقرير، كانت عملة الإيثر تتداول عند 2590 دولارًا (حوالي 2.18 لكح روبية) في البورصات الأجنبية، وفقًا لما أظهره موقع CoinMarketCap.

وعكست معظم العملات المشفرة اليوم الأربعاء الأرباح على الرسم البياني للسعر، وتشمل هذه Tether وSolana وBinance Coin وUSD Coin وRipple وDogecoin، كما سجلت Cardano وShiba Inu وAvalanche وBitcoin Cash وChainlink أرباحًا.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 11.05 في المائة خلال اليوم الماضي. وفقًا لموقع CoinMarketCap، تبلغ قيمة قطاع العملات المشفرة حاليًا 2.48 تريليون دولار، وفي الوقت نفسه، عكست عملات Tron وMonero وIota وAugur خسائر طفيفة على الرسم البياني للأسعار يوم الأربعاء،