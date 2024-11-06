تنظيم بلدي جديد للمغاسل

ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أمس، مغاسل الملابس بتقسيم المغسلة إلى منطقتين منطقة ملوثة ومنطقة نظيفة، وذلك وفق الاشتراطات والضوابط التي اعتمدتها الوزارة، أمس، والتي تسري بعد 180 يوماً. وحددت الاشتراطات 4 أنواع من المغاسل يسري عليها القرار وتشمل مغاسل الملابس ومغاسل المفروشات، والمغاسل المركزية، ومغاسل ملابس المرضى.

نظام تهوية

وفقاً للاشتراطات فإنه يمنع العملاء من تغير ملابسهم داخل المنشأة، إلا في حال وجود غرفة مخصصة لهذا الغرض، كما يجب أن تكون منطقة استقبال وفرز الملابس الملوثة تحت ضغط جوي سالب في نظام التهوية لمنع استقبال الأمراض للمناطق المغلقة إضافة إلى تسجيل قراءة الأجهزة التي ترصد المؤشرات وتسجيلها في سجل الموجود لدى المغسلة بشكل دوري.

تدقيق لوني

تلزم الاشتراطات أن يكون استلام الغسيل الملوث في حاويات محكمة الإغلاق ومطبق عليها نظام التدقيق اللوني، كما تمنع الاشتراطات إسكان العمالة داخل المغاسل أو التدخين أو تناول الأطعمة فيها، مع تخصيص أماكن لاستبدال ملابس العمالة.

‏وتسعى الوزارة من وراء هذه الاشتراطات إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات إضافة إلى مساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال ورفع معايير الامتثال لمعالجة التشوه البصري.

وسبق لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان طرح مشروع تنظيم مغاسل الملابس للعموم عبر منصة «استطلاع» في يناير مطلع العام قبل إقراره بشكله النهائي بهدف تنظيم العملية التجارية في قطاع مغاسل الملابس والمفروشات، والحفاظ على الصحة العامة وعدم انتشار الأمراض المعدية.

المغاسل المشمولة بالقرار

‏01 مغاسل الملابس

‏02 مغاسل المفروشات

‏03 المغاسل المركزية

‏04 مغاسل ملابس المرضى