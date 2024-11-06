أمير منطقة القصيم يستقبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية

استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، في مكتبه اليوم، وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان اليحيى، بحضور مدير الأحوال المدنية بمنطقة القصيم المكلفة أريج الراجحي.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بخدمات الأحوال المدنية في المنطقة، وسبل تطويرها وتسهيل الإجراءات لخدمة المواطنين والمقيمين.

وأشاد أمير المنطقة بالجهود المبذولة من قبل الأحوال المدنية في تحسين الخدمات وتقديمها بكفاءة عالية، مؤكدًا جهود الأحوال المدنية المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمة بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، ويخدم المواطن والمجتمع بشكل أفضل.