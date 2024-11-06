ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب بمنطقة تبوك. وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدة تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. كذلك ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية اليمنية، لاستغلاله الرواسب في منطقة مكة المكرمة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي 20 متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

‏ وأوضحت أن عقوبة رعي الإبل غرامة 500 ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.