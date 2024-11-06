السيرة النبوية
أوضح لـ«دوت الخليج» الخبير السياحي كايد الحربي أن رحلة درب بدر تبدأ السبت المقبل بواقع رحلتين كل شهر، تستهدفان المهتمين والأهالي والزوار، وذلك بنقلهم عبر الباصات المجهزة من المدينة المنورة حتى محافظة بدر، موقع المعركة، مرورا بعدد من المواقع التاريخية والمرتبطة بالسيرة النبوية، مع الشرح المفصل لكل المستفيدين من خلال مرشدين سياحيين مرخصين. كما تم تخصيص عدد من الرحلات لمحبي الهاكينج، ورحلات للدراجات الهوائية، وأخرى للدراجات النارية والجمال، تلبية لرغبة الكثير، وستكون الرحلات مفتوحة للجميع بشرط التسجيل.
40 موقعا
انطلقت في نهاية شهر شعبان أولى رحلات مسار بدر من ساحة ميدان الملك عبد العزيز في المدينة المنورة وصولا إلى منطقة بدر التاريخية. ويتضمن مسار الرحلة 40 موقعًا ومعلمًا تاريخيًا ترتبط بقصة بدر والأميال الحجرية الموجودة، بالإضافة إلى أكثر من 25 قرية وتجمعًا سكنيًا على امتداد 175 كيلومترًا.
واستغرقت الرحلة قرابة 4 أيام سيرًا على الأقدام وباستخدام الجِمال، بمشاركة أكثر من 25 رحالا من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وألمانيا وماليزيا وإندونيسيا، وعدد من الدول العربية. وتوقفت الرحلة في أول أيامها بوادي ملل، بينما كان المبيت في ثاني أيام الرحلة عند بئر الروحاء، وفي اليوم الثالث وقفت في خيف الحزامي من وادي الصفراء، وفي اليوم الرابع توقفت الرحلة بوادي ذفران، ووصلت في ختام هذا اليوم إلى منطقة بدر التاريخية.
كانت هذه تفاصيل خبر رحلات مجانية لمسار بدر في المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.