رحلات مجانية لمسار بدر في المدينة المنورة

تُستؤنف الأسبوع المقبل رحلات مسار بدر من خلال تيسير رحلات مجانية للمهتمين والأهالي والزوار، بواقع رحلتين كل شهر، تُستخدم فيهما الباصات والجمال والدراجات الهوائية والنارية والجمال. ووضع القائمون على تيسير الرحلات برامج مختلفة مع عودة الشتاء، بينما يشهد السبت المقبل تدشين رحلة درب بدر ضمن برنامج «دروب الأمين».

السيرة النبوية

أوضح لـ«دوت الخليج» الخبير السياحي كايد الحربي أن رحلة درب بدر تبدأ السبت المقبل بواقع رحلتين كل شهر، تستهدفان المهتمين والأهالي والزوار، وذلك بنقلهم عبر الباصات المجهزة من المدينة المنورة حتى محافظة بدر، موقع المعركة، مرورا بعدد من المواقع التاريخية والمرتبطة بالسيرة النبوية، مع الشرح المفصل لكل المستفيدين من خلال مرشدين سياحيين مرخصين. كما تم تخصيص عدد من الرحلات لمحبي الهاكينج، ورحلات للدراجات الهوائية، وأخرى للدراجات النارية والجمال، تلبية لرغبة الكثير، وستكون الرحلات مفتوحة للجميع بشرط التسجيل.

40 موقعا

انطلقت في نهاية شهر شعبان أولى رحلات مسار بدر من ساحة ميدان الملك عبد العزيز في المدينة المنورة وصولا إلى منطقة بدر التاريخية. ويتضمن مسار الرحلة 40 موقعًا ومعلمًا تاريخيًا ترتبط بقصة بدر والأميال الحجرية الموجودة، بالإضافة إلى أكثر من 25 قرية وتجمعًا سكنيًا على امتداد 175 كيلومترًا.

واستغرقت الرحلة قرابة 4 أيام سيرًا على الأقدام وباستخدام الجِمال، بمشاركة أكثر من 25 رحالا من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وألمانيا وماليزيا وإندونيسيا، وعدد من الدول العربية. وتوقفت الرحلة في أول أيامها بوادي ملل، بينما كان المبيت في ثاني أيام الرحلة عند بئر الروحاء، وفي اليوم الثالث وقفت في خيف الحزامي من وادي الصفراء، وفي اليوم الرابع توقفت الرحلة بوادي ذفران، ووصلت في ختام هذا اليوم إلى منطقة بدر التاريخية.