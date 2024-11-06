مشاركة كندة علوش في موسم دراما رمضان 2025.. إليكم التفاصيل

مشاركة درامية سابقة

أحدث أعمال كندة علوش السينمائية

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كندة علوش ضمن أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - تعود النجمةإلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل يحمل اسماً مؤقتاً وهو ""، ويُشاركها بطولة العمل النجمتان نيللي كريم وروبي، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مُهاب طارق، ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الرمضاني القادم 2025، ويأتي هذا بعد مرور ثلاث سنوات على غياب كندة عن الدراما التلفزيونية.جديرُ بالذكر، أن آخر أعمال كندة علوش التلفزيونية مسلسل"، الذي عُرض في نهاية 2021، وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill والذي لاقى نجاحاً عند عرضه موسمين منه خلال 2019 و2021.ودارت أحداثه حول ثلاث نساء متزوجات في المنزل ذاته ولكن في حقبات مختلفة من الزمن هن مريم، شريهان ورضوى، حيث يُجبرن على اتخاذ قرارات متماثلة في سبيل التغلب على تحديات زواجهن وبعد اكتشاف خيانة أزواجهن لهن.يمكنكم قراءة.. كندة علوش عن مشاركتها في فيلم باص 22: تجربة غنية وتعلّمتُ منها الكثيرأما أحدث بطولات كندة السينمائية، فجاءت من خلال ثلاثة أفلام عالمية، وهي؛ نزوح للمخرجة سؤدد كعدان، والذي شارك في أكثر من 20 مهرجاناً سينمائياً دولياً، من بينها مهرجان فينيسيا، حيث فاز بجائزتين من المهرجان. وفيلما السباحتان (2021) الذي افتتح مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وباص 22 (2023) الذي جاء عرضه العالمي الأول بنفس المهرجان.

كما تتواجد النجمة السورية كندة علوش، كعضوة لجنة تحكيم في مسابقة "أفلام غزة" بالدورة الـ45 بـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعن هذا الأمر قالت "كندة" خلال لقاء لها مع كاميرا برنامج "عرب وود"، إن مشاركتها في هذه الدورة من المهرجان ستكون عزيزةً على قلبها، لتواجدها برفقة جابي خوري وأحمد شوقي في مسابقة تحكيم أفلام تسمى بـ"المسافة صفر"، والخاصة بالأفلام الفلسطينية.



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