 حنان مطاوع تكشف عن اسم شخصيتها في مسلسل صفحة بيضا

هكذا ظهرت حنان مطاوع في كواليس "صفحة بيضا"

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من الأعمال الدرامية المنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، إذ يضم المسلسل كوكبة من النجوم منهم، مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف وآخرون، العمل من تأليف حاتم حافظ ومن إخراج أحمد حسن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي .من جانبها كشفت الفنانة حنان مطاوع، عن اسم الشخصية التي سوف تقدمها خلال أحداث مسلسل "" إذ شاركت متابعيها عبر صفحتها على "إنستغرام" صورة لها من كواليس العمل ظهرت من خلالها وهى مرتدية نظارة وتشرد بعينها أمام شيء، ما جعلها تدخل في حالة من الدهشة، معلقة: "صفحة بيضا.. ضي".

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عمل درامي آخر

وتواصل الفنانةتصوير مسلسل آخر بعنوان " حياة أو موت"، وهو مكون من 10 حلقات، للعرض على إحدى المنصات الرقمية قريباً، وتقدم حنان في هذا العمل أيضاً دراما الإثارة والتشويق، حيث تجسد حنان خلال العمل شخصية دكتورة اسمها حياة أبو راضي، ويتم اتهامها بجريمة قتل، ومع تتابع الأحداث؛ يتم الكشف عن مرتكب الجريمة، وتورطها في القضية.ويشاركها بطولة المسلسل عدد آخر من النجوم وهم، رنا رئيس، محمد علي رزق، أحمد الرافعي، سلوى عثمان، وآخرون، العمل من إخراج هاني حمدي ومن تأليف أحمد عبد الفتاح.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديو غراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".