تعرفوا إلى أبرز أعمال إيما ستون الفنية في يوم ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:19 مساءً - إيما ستون، التي تعدّ من أشهر نجوم هوليوود، تتم اليوم عامها ال36، ورغم سنها الصغير، إلا أنها تحظى بمسيرة فنية ثرية، مليئة بالأعمال المميزة، والأدوار التي علقت في أذهان الجمهور، والجوائز العريقة، فقد فازت ستون بجائزتي أوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم (LaLa Land) عام 2016، وفيلم (Poor Things) عام 2023، وفيلم كائنات مسكينة، وفي عام 2013 كانت على قائمة فوربس لأقوى 100 شخصية مؤثرة بالعالم، وفي عام 2017 كانت الممثلة الأعلى أجراً في العالم. وفي يوم ميلادها تستعرض لكم "الخليج 365" أبرز أعمالها السينمائية.

La La Land (2017)

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فيلم رومانسي موسيقي كوميدي درامي، من تأليف وإخراج داميان تشازل، أصدر عام 2016، وتدور أحداثه حول شاب يدعى "سيب" موسيقي والذي قام بدوره رايان جوسلينج، يقع في حب ممثلة شابة في لوس أنجلوس، وتدعى ميا والتي تقوم بدورها إيما ستون، ويبدآن علاقة عاطفية بعد أن تقابلا في إحدى الحفلات وجمعهما الطموح وشغف وحب الفن، وظلا يكافحان سوياً من أجل الوصول إلى أحلامهما، ولكن فرقتهما الطرق، وابتعدا، وأصبحت ميا ممثلة مشهورة ومتزوجة من رجل آخر وأنجبت منه ابنة، بينما فتح "سيب" نادي الجاز الذي كان يحلم به.

The Favourite (2018)

لم تكن إيما ستون معروفة بلعب الشخصيات الشريرة، حتى هذا الفيلم، الذي جسدت فيه دور "أبيجل" التي تبدو من الخارج رقيقة وبريئة، ولكنها تكمن في داخلها شراً كبيراً، فهي متآمرة، تطعن كل من حولها في ظهرهم، وتقاتل ابنة عمها سارة، من أجل الحصول على اهتمام وحب الملكة آن.

والفيلم يحمل طابع الكوميديا السوداء، و ساخر، أصدر عام 2018، من إخراج يورجوس لانثيموس، وكتبه ديبورا ديفيس وتوني ماكنمارا، وإنتاج مشترك بين أيرلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وشارك إيما في البطولة أوليفيا كولمان، وراشيل وايز.

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(2010)Easy A

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فيلم كوميدي رومانسي للمراهقين لعام 2010 من إخراج ويل غلوك، كتبه بيرت في رويال، بطولة بن بادجلي، أماندا بينز، توماس هادن تشيرش، باتريشيا. كلاركسون، وكام جيجانديت، وليزا كودرو، ومالكولم ماكدويل، وعلي ميشالكا، وستانلي توتشي. يعد فيلم Easy من أهم الأفلام لإيما، وحظت من خلاله على شعبية كبيرة.

السيناريو مستوحى جزئياً من رواية الحرف القرمزي التي كتبها ناثانيال هوثورن عام 1850.وتدور قصة الفيلم حول فتاة في المدرسة الثانوية تبلغ من العمر سبعة عشر عاماً وتعيش في كاليفورنيا، وتقابلها عدة مواقف خاصة بالمراهقين.



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(The Curse (2023

مسلسل تلفزيوني كوميدي ساخر من تأليف وكتابة ناثان فيلدر وبيني صفدي، وبطولة إيما ستون، فيلدر، وصفدي، تم تصويره في الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2022 وتم عرضه لأول مرة على إحدى المنصات الرقمية في 10 نوفمبر 2023، ولكن قبل ذلك عُرضت حلقاته الثلاث الأولى لأول مرة في مهرجان نيويورك السينمائي في 12 أكتوبر 2023، واختتم الموسم الأول في 12 يناير 2024، وتلقى إشادة إيجابية من النقاد.

تدور أحداث المسلسل حول لعنة تخرب العلاقة بين الزوجين المتزوجين حديثاً، وأثناء محاولتهما إنجاب طفل.



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Cruella (2021)



فيلم كوميدي درامي لعام 2021 من إخراج كريج غيليسبي وسيناريو دانا فوكس وتوني ماكنمارا، ومن تأليف ألين بروش ماكينا وكيلي مارسيل وستيف زيسيس، ومبني على رواية دودي سميث "عام 1956 مائة وواحد مرقش"، ويشارك ستون البطولة إيما طومسون، جويل فراي، بول والتر هاوزر، إميلي بيتشام، كيربي هاول بابتيست، ومارك سترونج في الأدوار الداعمة.

تدور أحداث الفيلم في لندن أثناء حركة موسيقى البانك روك في السبعينيات، عن إستيلا ميلر، مصممة الأزياء الطموحة، وهي تستكشف المسار الذي يقودها إلى أن تصبح مصممة أزياء صاعدة سيئة السمعة تُعرف باسم كرويلا دي فيل.



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