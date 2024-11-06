الأمير ويليام يُسلِّم جائزة إيرثشوت Earthshot.. مَن الفائزون؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:51 مساءً - منذ دقائق معدودة تم تسليم جوائز إيرثشوت Earthshot، بحضور الأمير ويليام، وجانب من قادة العالم المهتمين بمستقبل الكوكب وبالبيئة، وكان قد أسس أمير ويلز هذه الجائزة عام 2020 لحماية الكوكب والبيئة، وتُعطى لأكثر المشاريع المبتكرة التي تقدم حلولاً لإنقاذ كوكب الأرض من خطر التلوث، وتتمحور الجائزة حول 5 مجالات مختلفة لحماية المناخ: حماية الطبيعة واستعادتها، تنظيف هوائنا، إحياء محيطاتنا، بناء عالم خالٍ من النفايات وإصلاح مناخنا.

الفائزون بجائزة إيرثشوت Earthshot

من بين 15 متأهلاً للتصفيات النهائية، تم اختيار خمسة فائزين فقط في كل فئة ليفوز كل منهم بجائزة بقيمة مليون جنيه إسترليني لتوسيع نطاق خططهم.

الفائز بفئة حماية واستعادة الطبيعة: مبادرة Altyndala kz

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تواصل هذه المبادرة نشاطها في كازاخستان، وتقوم بمهمة حماية واستعادة الحيوانات التي أوشكت على الانقراض في البلاد، والتي تُعد أحد أكبر مشاريع الحفاظ على البيئة في العالم.

لقد أنجزت المبادرة بالفعل المهمة التي لا تُقهر المتمثلة في إنقاذ "ظباء سايغا" وهو نوع من أنواع حيوان الظباء المهددة بالانقراض.

الفائز بفئة "نظف هوائنا": GAYO، منظمة شباب أفريقيا الخضراء

تركز GAYO على إدارة النفايات وإعادة تدويرها بشكل آمن في غانا وأوغندا. يقود القائمون على المبادرة تغييراً سلوكياً في المجتمعات، ويساعدونها على التخلص من النفايات، وخلق فرص العمل، وبناء البنية التحتية.

الفائز بفئة إحياء محيطاتنا: تحالف الطموح العالي من أجل الطبيعة والبشر (HAC)

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إن تحالف "الطموح العالي من أجل الطبيعة والبشر" يُشارك ويعمل بشكل وثيق مع الحكومات العالمية لحماية 30 في المائة من أراضي الكوكب والمحيطات بحلول عام 2023.

الفائز بفئة بناء عالم خالٍ من النفايات: مبادرة (KIC)

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كيف يمكن لصغار المزارعين وصيادي الأسماك إطالة العمر الافتراضي لصيدهم والحد من تلفه؟ هذا ما طورته شركة KIC، لإيجاد حلٍ مستدامٍ للتبريد والتوزيع الذكي في جميع أنحاء كينيا وأوغندا.

الفائز في فئة إصلاح مناخنا: الأنظمة الحرارية المتقدمة (ATS)

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فكرة بسيطة ذات تأثير كبير، هذا ما فعلته شركة ATS الأمريكية، لإيجاد حلٍ آمنٍ وموثوقٍ يحول الحرارة المهدرة الصناعية إلى كهرباء لاستخدامها في الصناعات التي يصعب تخفيفها، مما يوفر جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون في هذه العملية.

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حفل توزيع جوائز إيرثشوت Earthshot يتماشى مع فكرة الاستدامة

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أُقيم حفل توزيع الجوائز هذا العام في قبة ضخمة قابلة لإعادة الاستخدام، تتسع لـ2000 شخص، وتم استخدامها بالفعل في العديد من الأحداث في جميع أنحاء أفريقيا، بما يتماشى مع موضوع الاستدامة للحدث. تم تصميم الهيكل وهندسته في جنوب أفريقيا، كما أن إنتاج جوائز Earthshot يخلق حوالي 650 وظيفة محلياً؛ مما يُسهم بشكلٍ كبير في الصناعات الإبداعية في كيب تاون، كما يُقال إن السجادة الخضراء خارج قبة جائزة Earthshot هي الأطول على الإطلاق؛ وفقاً للمنظمين.



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