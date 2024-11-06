يوسف عمر ينضم للموسم الثالث من مسلسل كامل العدد.. رمضان 2025

قصة مسلسل "كامل العدد"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:19 مساءً - انضم الفنان الشابإلى فريق عمل الموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.ويُشارك في بطولة الجزء الثالث من العمل، كوكبة من النجوم بجانب كل من شريف سلامة، دينا الشربيني، ويأتي العمل من تأليف رنا أبوالريش وإخراج خالدالحلفاوي.وفي نفس الوقت خرجت بعض الشخصيات من أحداث الموسم الثالث، بعدما قرر الفنانون الذين يجسدون هذه الشخصيات الاكتفاء بالظهور في الموسمين الأول والثاني، ويأتي على رأسهم الفنانة جيهان الشماشرجي التي أعلنت اعتذارها بسبب ارتباطها بأكثر من عمل يُعرض في موسم دراما رمضان 2025، وكذلك الفنانة آية سماحة التي يستمر غيابها بعدما لم تتواجد في الموسم الثاني واكتفت بالظهور كضيفة شرف، إضافة إلى الفنان عمرو جمال الذي شارك في الموسمين الأول والثاني ولكنه يغيب عن الثالث.مسلسل "" ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية، ويُناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدمدور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يُدخلهما في العديد من الأزمات.

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بطولة مطلقة.. يوسف عمر حاضر في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45

على جانب آخر، يخوض الفنانأولى بطولاته المطلقة في فيلم "مين يصدق" المقرر عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ45 ، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية. بالاشتراك مع جيدا منصور، أشرف عبد الباقي، شريف منير، أحمد رزق وعارفة عبدالرسول، والعمل للمخرجة زينة أشرف عبدالباقي.وتدور أحداث الفيلم حول حالة الفراغ التي تعيشها، نادين التي تتعرف على شاب محتال يدعى باسم، الذي يقدم لها نوعاً من الحب والاهتمام الذي تفتقده. تشارك نادين باسم في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأموراً أخرى على المحك.ومن ناحية أخرى، شاركأيضاً في فيلم فرقة الموت، مع النجوم أحمد عز، وآسر ياسين، ومنة شلبي، ومحمود حميدة، وعصام عمر، وأحمد عبدالحميد، وهو فيلم أكشن تدور أحداثه في الصعيد خلال فترة أربعينيات القرن العشرين.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».