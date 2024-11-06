المخرج السعودي عبد الله المحيسن بافتتاح مؤتمر النقد السينمائي: حاولت أن أوضح في السينما هويتي السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 10:19 مساءً - انطلق مساء اليوم حفل افتتاح فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر النقد السينمائي الدولي في الرياض بـ المملكة العربية السعودية وتأتي دورة هذا العام تحت عنوان "الصوت في السينما" وتستمر الفعاليات على مدار 5 أيام بحضور العديد من المختصين والمتهمين بمجال النقد السينمائي حول العالم.



متابعة: معتز الشافعي

تصوير: مشاري الخثران

أعده للنشر: حاتم سعيد حسن

المخرج عبد الله المحيسن: "العمل السينمائي يستند على النقد الواعي"

تحدث خلال حفل الافتتاح المُخرج السعودي عبد الله المحيسن والذي يعد من رواد السينما السعودية ومن أبرز صُناع الأفلام السعوديين، وقال خلال كلمته: "أعزائي الحضور إن ما تشهده المملكة العربية السعودية اليوم من حراك كبير في قطاع السينما والإنتاج الواسع من الأفلام السينمائية هو في الواقع حصيلة جهود كبيرة ومكثفة من قبل هيئة الأفلام السينمائية تحت مظلة وزارة الثقافة لقد بادرت هذه الهيئة انطلاقًا من رؤية 2030 بوضع استراتيجية كبيرة لتطوير قطاع السينما في جميع جوانبه الصناعية السينمائية".

وأضاف خلال كلمته: "إن استمرار إقامة مؤتمر النقد هو دليل على أهمية تطور الحركة السينمائية في المملكة أخواني وأعزائي الحضور، إن العمل السينمائي يستند على النقد الواعي والصادق والهادف لذلك فهو المحرك الديناميكي للتطور والابداع للمخرج، فالسينما هي رسالة قبل أن تكون أي شيء آخر من البداية بالنسبة لي كان الفن السينمائي فن وهو أداة تقودني للتعبير عن مبادئي ولم تقودني أو تغريني من قبل المنتجين للتنازلات عن رسالتي وقيمي ومن هنا أصبحت السينما هوية وليست غاية حاولت أن أوضح فيها هويتي السعودية وأزرع فيها هويتي السعودية والعربية والإسلامية".

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المخرج عبد الله المحيسن لشباب السينمائيين: " إنما أتيح لي لكم اليوم من دعم لم يكن متاحا لي في زمني"

واختتم المُخرج السعودي عبد الله المحيسن كلمته قائلًا: "إنما أتمنى وقبل أن أختم كلمتي أن يخرج هذا المؤتمر للنقد السينمائي بوثيقة تؤسس المدرسة السعودية للنقد السينمائي لكي تكون حركة الأفلام المعاصرة في المملكة بحيث أن السينما تخدم قضايا التنمية في المملكة والمنطقة العربية، أخواني وأخواتي الحضور وزملائي وزميلاتي السينمائيين والشباب إن ما أتيح لكم اليوم من دعم لم يكن متاحا لي في زمني عندما بدأت العمل السينمائي، فأنتم اليوم أمام فرصة ودعم لتقديم سينما سعودية تحمل أعمال ابداعية نابعة من البيئة المحلية والعربية إلى العالمية".

متابعا في ختام كلمته: "والختام أقدم جزيل الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لرعايته المستمرة لرواد الفن والثقافة ولصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على رؤيته الطموحة التي دفعت مسيرة السينما السعودية نحو العالمية كما أتوجه بالشكر لمعالي وزير الثقافة على دعمه المستمر للسينمايين والشكر كذلك لهيئة الأفلام على تواجدها في تعزيز السينما السعودية بما يليق مع مكانة المملكة العربية السعودية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

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تفاصيل الدورة الثانية من مؤتمر النقد السينمائي الدولي

يُذكر أن مؤتمر النقد السينمائي الدولي يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز المشاركات الوطنية والإقليمية والدولية في إثراء النقد السينمائي بصفته محوراً أساسياً في صناعة السينما"، وتركز النسخة الجديدة من المؤتمر على مجموعة متنوعة من المحاور الإبداعية، حيث يتم إقامة جلسات حوارية تتناول قضايا نقدية في عمق مفهوم الصوت في السينما وتأثيره على تجربة المشاهد، إضافةً لعروض تقديمية تتناول رؤى نقدية حديثة ومقاربات مبتكرة للنقد السينمائي.

كما يضم المؤتمر ورش عمل تفاعلية لتوسيع المنظور إلى مجال الصوت في السينما وتطوير مهارات نقده وتحليله، إلى جانب عروض سينمائية مختارة تتبعها مناقشات في "ركن النقاد"، مع أمسيات موسيقية تثري التجربة السينمائية من جانب سمعي، إضافةً إلى معرض فني يقدم أعمالاً متعددة الوسائط، ويتضمن المؤتمر أيضاً ركن مخصص للطفل والعائلة يحتوي على برنامج ثقافي تعليمي يهدف إلى تعريف الأجيال الناشئة بجوانب النقد السينمائي وعناصر الصوت في الأفلام، مما يسهم في تعزيز ثقافة الفيلم بطريقة تفاعلية وتعليمية.

ويأتي الملتقى هذا العام بختام سلسلة ملتقيات النقد السينمائي التي نظمتها هيئة الأفلام في مدينتي "حائل" والإحساء" ضمن جهودها لدعم وتعزيز الحراك السينمائي في المملكة والمنطقة، وصناعة منصات تجمع المبدعين والرواد بالهواة والمهتمين، وتطوير الثقافة السينمائية في المنطقة.



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