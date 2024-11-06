منة شلبي تحتفي بافتتاح منطقة استديوهات الحصن في الرياض

منة شلبي: حدث كبير و مهم مبروك على كل صناع الدراما والسينما

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تركي آل شيخ: ليلة مميزة بحضور نخبة من كبار الشخصيات ونجوم الفن

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 08:55 مساءً - في حالة احتفاء كبيرة من نجوم ‏وصُنّاع الفن في الوطن العربي، تم افتتاح منطقة استديوهات "الحصن ‏BigTime‏" في مدينة الرياض ‏بـ، كون تلك الخطوة تُساهم في تعزيز صناعة الفن بالمنطقة، حيث إنها مزودة بأعلى التقنيات ‏والتكنولوجيا، ‏وتعد واحدة من أكبر وأحدث الاستديوهات للإنتاج السينمائي والتلفزيوني في الشرق الأوسط.قامت الفنانة منة شلبي بنشر صورة عبر حسابها الخاص بـ "إنستغرام" من تواجدها بحفل افتتاح استديوهات "الحصن ‏BigTime‏" ‏وأرفقت بها تعليقاً جاء كالتالي: "مع أصدقائي و حبايبي من افتتاح استوديوهات الحصن في الرياض، حدث كبير و مهم، مبروك على ‏كل صناع الدراما و السينما ‏هذا الحدث المهم، و فخوره بالتقدم و التطور الذي تشهده المملكه العربيه السعودية، حفظ الله شعبها ‏وقادتها".‏وتابعت تعليقها موجهة الشكر لدعوتها لحضور الحفل قائلة: "شكراً على الدعوة ‏الكريمة وإحساسي إني دائماً في بلدي التاني، حفظ ‏الله بلادنا جميعاً، الفن يجمعنا".‏وكان قد دشّن رئيس هيئة الترفيهأمس الأول الاثنين استديوهات "الحصن بيج تايم" بالرياض بحضور نخبة من ‏نجوم الفن والسينما وكبار الشخصيات.وقام المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه بالفيسبوك، مقطع فيديو يظهر جانباً من افتتاح استوديوهات الحصن وأرفق تعليقاً به ‏قائلاً: "ليلة مميزة في افتتاح استوديوهات الحصن ‏BigTime‏، بحضور نخبة من كبار الشخصيات ونجوم الفن".‏

للمزيد: تركي آل الشيخ يدشن استوديوهات الحصن بيج تايم بحضور كبار الشخصيات ونجوم الفن والسينما

حضور كبير من نجوم الفن

حضر افتتاح استوديوهات الحصن عدد ضخم من الفنانين؛ منهم أحمد عز، كريم عبدالعزيز، أحمد حلمي، محمد هنيدي، ليلى ‏‏علوي، هالة صدقي، منة شلبي، آسر ياسين، نيللي كريم، والمنتج ريمون مقار، والمنتج هشام ‏‏عبدالخالق، والمخرج شريف عرفة، والمخرجة كاملة أبوذكري، والمخرج طارق العريان، والمخرجة بتول عرفة، وهنا الزاهد، ‏‏والمنتجة مها سليم، وأشرف عبد الباقي‏ بالإضافة إلى أسماء كثيرة حضرت الحدث.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»