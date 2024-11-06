HSK شرطًا لابتعاث اللغة الصينية

وحددت الوزارة الـ 25 من شهر محرم المقبل الترشيح النهائي للابتعاث وإصدار قرارات الابتعاث، وفي 9 صفر المقبل حضور ملتقى تأهيل المبتعثين، ويستمر لمدة 3 أيام، وتشترط الجامعات الصينية اجتياز اختبار المستوى الخامس في اختبار كفاءة اللغة الصينية HSK، ويمنح المرشح النهائي مدة سنة لدراسة اللغة، ولا يمكن التقدم للالتحاق في البرنامج لمن سبق حصوله على درجة الماجستير في تخصص آخر، وتتولى الوزارة توفير القبول للدراسة من الجامعات المحددة مسبقًا.
الضوابط والشروط المنظمة للترشح
01- ألا يزيد عمر المرشح 40 عامًا.
02- ألا تقل خدمة المرشح في الوظيفة التعليمية عن 3 أعوام.
03- أن يكون المرشح حاصلًا على 75 كحد أدنى في اختبار قدرات الجامعيين.
04- أن يكون المرشح حاصلًا على الرخصة المهنية.
05- إجادة أساسيات اللغة الصينية أو اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
06- ألا يقل التقدير الدراسي في البكالوريوس عن جيد.
07- ألا تقل درجة التقدير في الأداء الوظيفي عن ممتاز خلال السنتين الماضيتين.
08- ألا يكون المرشح ممن أخل بواجباته الوظيفية أو صدر بحقه عقوبة تأديبية.
09- التعهد بالموافقة على تدريس مادة اللغة الصينية في مراحل التعليم العام.
10- إلا يكون المرشح، حصل على قرار ابتعاث أو إيفاد سابقًا.
11- اجتياز المقابلة الشخصية في الإدارة التعليمية التابع لها، والمقابلة النهائية في الوزارة.
12- اجتياز الدورة التأهيلية في اللغة الصينية قبل الالتحاق بالبرنامج.
13- اجتياز اختبار تقييم تجانس الثقافات.
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