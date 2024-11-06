مسلسلات سعودية شارك بها رابح صقر بالغناء.. تعرفوا إليها

وإحتفالاً بيوم ميلاده والذي يوافق اليوم نستعرض لكم بداياته الفنية وأبرز المسلسلات السعودية التي شارك فيها بالغناء وحققت نجاحاً لدى الجمهور.

انطلاقة فنية بفضل موهبته.. وإشادة من طلال مداح ومحمد عبده

أعمال بالدراما السعودية يُشارك فيها رابح صقر بالغناء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - يُعد الفنانواحداً من أبرز المُطربين فيوبمنطقة الخليج، وقد تنوعت إسهاماته في الموسيقى السعودية والخليجية ما بين الغناء والألحان والتوزيع الموسيقي ليستحق عن جدارة لقب "موسيقار الخليج".وُلد الفنان رابح صقر في مثل هذا اليوم 6 نوفمبر بمحافظة الأحساء في، وقد عشق الموسيقى وكان موهوباً بدرجة كبيرة منذ سنوات شبابه الأولى، وجاءت بدايته الفنية بمواجهة الكثير من الصعوبات، حيث اعتمد على موهبته فقط ولم يدعمه أحد بخطواته الغنائية الأولى.وفي عام 1983 أصدر رابح صقر ألبومه الغنائي الأول والذي جاء بعنوان "يا نسيم الليل" والذي ضم 6 أغانٍ باللغة العربية الفصحى، ولقى الألبوم نجاحاً كبيراً لدى الجمهور السعودي والخليج، وعقب نجاحه الكبير أشاد بموهبته الموسيقية والفنية عمالقة الموسيقى السعودية وهم الفنان السعودي الكبير طلال مداح والمُطرب الكبير محمد عبده، لينطلق عقب ذلك في مسيرته الغنائية والتي تنوعت ما بين الغناء والألحان.وعلى مدار ما يتجاوز الأربعين عاماً نجح الفنان رابح صقر في أن تكون له بصمته الخاصة بالموسيقى السعودية من خلال العديد من الأغاني، كما كان له مُشاركات ممُيزة في الدراما التلفزيونية السعودية من خلال مُشاركته في غناء مُقدمة 5 مسلسلات تلفزيونية.وجاء أول مسلسل سعودي يقوم رابح صقر بالغناء فيه هو مسلسل "الوهم" والذي تم عرضه عام 1997 وشارك ببطولته محمدالعلي، محمدالعيسى وتعاون رابح صقر بأغاني المسلسل مع الموسيقار المصري ياسر عبد الرحمن، وتجدد التعاون بينهما مرة أخرى بعد مرور 4 سنوات عام 2001 من خلال مسلسل "طعم الأيام" والذي شارك ببطولته محمد العلي، جاسم النبهان، أسمهان توفيق.يمكنكم قراءة: رابح صقر يهدي صُناع مسلسل "خيوط المعازيب" أغنية "التتر"وفي عام 2004 يُقدم الفنانأغاني المسلسل السعودي "عمارة الأسرار" والتي جاءت من ألحان وتوزيع موسيقي لـ ياسر عبدالرحمن، وشارك ببطولة المسلسل غانم الصالح، إبراهيم الحربي، محمد رياض، نشوى مصطفى، كما قدم أيضاً أغاني مسلسل "هوامير الصحراء" والذي تم عرضه عام 2009 والذي شارك ببطولته سعد خضر، ميساء مغربي، على السبع.وكان آخر مسلسل تلفزيوني قام بتقديم أغانيه المُطرب السعودي رابح صقر هو مسلسل "خيوط المعازيب" والذي تم عرضه بموسم دراما رمضان الماضي، وجاءت الأغاني من ألحانه ومن كلمات الشاعر خالد العوض.

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