بعد ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية: تألق عملة DOGE وXRP

تجاوزت عملة الدوج كوين (DOGE) قيمة XRP السوقية لتصبح سابع أكبر عملة مشفرة، وفقا لبيانات CoinGecko، وذلك بعد ارتفاع سعرها بأكثر من 25% في 24 ساعة.

تبلغ قيمة Dogecoin السوقية حاليا حوالي 30.45 مليار دولار، متقدمة قليلا على XRP التي تقدر بـ 30.40 مليار دولار.

استفادت Dogecoin من تحركات “الحيتان”، حيث أفاد حساب Whale Alert على تويتر بنقل 75 مليون DOGE من منصة Robinhood إلى محفظة خاصة، مما ساهم في تعزيز ارتفاع السعر.

وقد تجاوزت DOGE مستوى 0.20 دولار لأول مرة منذ أبريل، رغم أنها ما زالت أقل بـ 72% من ذروتها التاريخية في 2021، والتي وصلت إليها بفضل دعم واسع من “إيلون ماسك”، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.

من جهتها ارتفعت عملة الريبل أيضا بأكثر من 5% في 24 ساعة الأخيرة.

أسباب الارتفاع:

بالنسبة لإرتفاع سعر عملة DOGE فيعود ذلك وبشكل كبير لارتباطها مع “إيلون ماسك” هذا الأخير الذي دعم “دونالد ترامب” في حملته الانتخابية.

بعد ظهور نتائج الانتخابات وتولي “ترامب” منصب الرئيس مجددا ارتفعت العملة بتأثير مباشر، حيث يعتقد الكثيرون أن “ماسك” سيكون له دور وتأثير على تنظيم وسيرورة سوق الكريبتو وعلى رأسها عملة DOGE.

أما بالنسبة لارتفاع سعر الريبل فيعود أيضا لذات السبب حيث تعهد “ترامب” أنه وفي حالة فوزه سيعزل “غاري جينسلر” الرئيس الحالي لهيئة SEC والذي من شأنه أن يكون له أثر على قضية هيئة SEC وشركة الريبل.

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