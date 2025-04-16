شكرا لقرائتكم خبر عن كبير المفاوضيين اليابانيين يزور واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون يابانيون مساء أمس الثلاثاء إن كبير المفاوضيين التجاريين الياباني سيزور الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي، لإجراء محادثات تستهدف إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء الرسوم الجمركية التي تم فرضها على المنتجات اليابانية.وقال أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي إن وزير الإنعاش الاقتصادي ريوسي أكازاوا سيزور واشنطن خلال الفترة من الأربعاء إلى الجمعة لإجراء محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري جيمسون جرير.وأضاف هاياشي إن الزيارة تهدف إلى "بناء علاقة ثقة" بين الجانبين، حيث طلبت اليابان من الجانب الأمريكي إسقاط التعريفات الجمركية.وتابع: "ستواجه الحكومة هذا التحدي وتعمل بروح الفريق الواحد حتى نتمكن من حل المشكلة في أسرع وقت ممكن".وستكون اليابان من أوائل الدول التي تبدأ المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.من ناحيته قال الوزير أكازاوا للصحفيين أمس: "سأفكر بعمق فيما يحقق أفضل خدمة للمصلحة الوطنية لليابان، وفيما سيكون أكثر فعالية وسأبذل قصارى جهدي في المفاوضات".وفي الأسبوع الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع بشكل مفاجئ تعليق مؤقت لمدة 90 يوما لأحدث حزمة من الرسوم الجمركية، مما أدى إلى تعليق الرسوم الجمركية اليابانية البالغة 24% على جميع المنتجات، مع الإبقاء على الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% والرسوم الجمركية البالغة 25% على صادرات السيارات وقطع غيار السيارات والصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة.ووصف رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية بأنها "أزمة وطنية" وقال رئيسش الوزراء أمام جلسة للبرلمان الياباني يوم الاثنين الماضي إن "التسرع يؤدي إلى إهدار المال" وإنه ليس في عجلة من أمره لإتمام المفاوضات مع الولايات المتحدة، مضيفا أن اليابان لا ترد بفرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة، قائلا إن هذه الإجراءات ليست مفيدة.