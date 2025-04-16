شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية البنك الأهلي توافق على شراء 16 مليون سهم لبرنامج تحفيز الموظفين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الثلاثاء.
وبحسب بيان البنك على تداول السعودية، تضمنت نتائج الاجتماع، الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025.
وشملت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من أسهم البنك وبحد أقصى 16 مليون سهم، بغرض تخصيصها لبرنامج تملك الأسهم للموظفين، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.
وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى إلى حين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وتضمنت النتائج الموافقة على أعمال وعقود تمت بين البنك الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف)، وشركة بوبا العربية للتأمين، وشركة الاتصالات السعودية، والتي مع أطراف ذات علاقة.
وشملت النتائج: الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة إبراهيم المعجل في عمل منافس لأعمال شركة الأهلي المالية التابعة للبنك.
وبحسب بيان البنك على تداول السعودية، تضمنت نتائج الاجتماع، الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025.
وشملت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من أسهم البنك وبحد أقصى 16 مليون سهم، بغرض تخصيصها لبرنامج تملك الأسهم للموظفين، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.
وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى إلى حين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وتضمنت النتائج الموافقة على أعمال وعقود تمت بين البنك الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف)، وشركة بوبا العربية للتأمين، وشركة الاتصالات السعودية، والتي مع أطراف ذات علاقة.
وشملت النتائج: الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة إبراهيم المعجل في عمل منافس لأعمال شركة الأهلي المالية التابعة للبنك.