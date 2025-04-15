شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. بورصة موسكو تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم الثلاثاء، على تراجع بواقع 15.17 نقطة، ما نسبته 0.54 في المئة، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 2804.52 نقاط.وأنهى مؤشر RTS تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.03 في المئة، ما يعادل 0.28 نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليصل إلى مستوى 1073.49 نقطة.