الاقتصاد

أسواق الأسهم.. بورصة موسكو تغلق على تباين

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم الثلاثاء، على تراجع بواقع 15.17 نقطة، ما نسبته 0.54 في المئة، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 2804.52 نقاط.
وأنهى مؤشر RTS تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.03 في المئة، ما يعادل 0.28 نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليصل إلى مستوى 1073.49 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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