شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 12-4-2025 فى التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ رحمة رمضانالسبت، 12 أبريل 2025 07:00 م
يواصل سعر الدولار اليوم السبت 12-4-2025 استقراره أمام الجنيه المصري بعد غلق التعاملات وفقا لآخر تحديث الخميس الماضي بالبنوك المصرية نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث سجل بالبنك المركزي 51.27 جنيه للشراء و51.41 البيع .
واستقر سعر الدولار اليوم السبت، فى بالبنك الأهلى المصرى عند 51.28 جنيه للشراء 51.38 البيع، وفى بنك مصر 51.28 جنيه للشراء و51.38 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.28 جنيه للشراء و51.38 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.28 جنيه للشراء 51.38 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار بعد انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية، اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
51.28 جنيه للشراء.
51.38 جنيه للبيع.
51.28 جنيه للشراء.
51.38 جنيه للبيع.
51.28 جنيه للشراء.
51.38 جنيه للبيع.
51.28 جنيه للشراء.
51.38 جنيه للبيع.
51.28 جنيه للشراء.
51.38 جنيه للبيع.
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