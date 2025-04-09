أخبار البورصة اليوم الأربعاء 9-4-2025

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 9-4-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيمة التداول 4.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 52 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.131 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، وشركة النصر للأعمال المدنية، وأسمنت سيناء، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وفتنس برايم للأندية الصحية، والمتحدة للإسكان والتعمير، والعربية للمحابس، وتعليم لخدمات الإدارة.

البورصة تخسر 52 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيمة التداول 4.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 52 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.131 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 118.5 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.94%، والعرب على 4.09%، واستحوذت المؤسسات على 21.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.86%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.5 مليون جنيه، 55 مليون جنيه، 152.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 87.1 مليون جنيه، 197.4 ألف جنيه، 124.5 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 30079 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 37482 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 13343 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 8547 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.28% ليغلق عند مستوى 11788 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 3126 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.62% ليغلق عند مستوى 10696 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1976 نقطة.

وصعدت أسهم 17 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 157 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخليين بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية للصناعات الهندسية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ورواد السياحة-الرواد، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 68.4 ألف سهم، 50 ألف سهم، 884.2 ألف سهم، 209.1 ألف سهم، 33.7 ألف سهم، 765 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بالشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 17.5 ألف سهم، فيما باع داخليين بشركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والعربية للمحابس، وابن سينا فارما، وجى بى كوربوريشن، واى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 152.8 مليون سهم، 60953 سهمًا، 500 ألف سهم، 20 ألف سهم، 153.5 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 449.5 ألف سهم.

أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، عن بيع المساهم بنك نكست التجاري، عدد 152.8 مليون سهم بسعر 3.264 جنيه بقيمة إجمالية 498.7 مليون جنيه، لتنخفض حصته من 15.28% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة إي أف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، فيما اشترى المساهم ياسر فاروق السعيد محمود العدوي عدد 98.7 مليون سهم بسعر 3.26 جنيه بقيمة إجمالية 321.7 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 0% إلى 9.869%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

ماريديف



أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، حققت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، إيرادات نشاط بلغت 65.9 مليون دولار مقارنة بمبلغ 57.4 مليون دولار بنسبة نمو 15%، وبلغ صافي الخسائر لتصل إلى 6.3 مليون دولار مقارنة بـ5 ملايين دولار.