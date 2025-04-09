شكرا لقرائتكم خبر عن من تراجع الدولار.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع فوق 3000 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات يوم الثلاثاء، متجاوزة حاجز 3000 دولار للأوقية (الأونصة)، بدعم من تراجع الدولار واستمرار الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 3007.69 دولار للأوقية، فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 1.6% لتبلغ 3021.90 دولار.

ارتفاع المعادن النفيسة

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.1% إلى 30.15 دولار للأوقية.



وزاد البلاتين 0.2% إلى 915.25 دولار.فيما تراجع البلاديوم بنسبة 1.23% ليصل إلى 907.43 دولار.