شكرا لقرائتكم خبر عن بختام التعاملات.. تراجع أسعار النفط لأقل من 60 دولارًا للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

المحادثات التجارية

سوق النفط العالمية

الدمام - شريف احمد - بعد ارتفاعها في التعاملات الصباحية تراجعت أسعار النفط الخام مجددا في ختام تعاملات الثلاثاء.وتراجع سعر النفط بمقدار 12ر1 دولار أي بنسبة 9ر1% إلى 58ر59 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل، بعد ارتفاعه بنسبة 7ر1% إلى 75ر61 دولار للبرميل في بداية التعاملات.وواصلت أسعار النفط تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي لتصل إلى أقل مستوياتها منذ أبريل 2021.واستفادت أسعار النفط في بداية التعاملات اليوم بموجة التفاؤل بأنباء مفاوضات الإدارة الأمريكية مع العديد من دول العالم بشأن الرسوم الجمركية.وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن حوالي 70 دولة اتصلت بالبيت الأبيض بشأن المحادثات التجارية، في حين يبدو أن اليابان حصلت على الأولوية في هذه المحادثات.وأضاف بيسنت في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي التلفزيونية "اعتقد أننا سنرى بعض الدول الكبيرة للغاية التي نعاني من عجز تجاري كبير معها تأتي بسرعة" طلبا التفاوض، "إذا جاءت (هذه الدول) إلى مائدة المفاوضات بمقترحات ملموسة، اعتقد أننا قد نصل إلى بعض الاتفاقات الجيدة".يأتي ذلك فيما قال بنك الاستثمار الأمريكي إن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي يمكن أن يتراجع إلى أقل من 40 دولار للبرميل مع اشتعال الحرب التجارية وزيادة الإمدادات في السوق العالمية.وشهدت سوق النفط العالمية تقلبات شديدة في الجلسات الأخيرة، إذ أدى تصعيد إدارة ترامب للحرب التجارية، بالإضافة إلى رد بعض الاقتصاديات الأخرى ومن بينها الصين لإثارة مخاوف من حدوث ركود وتراجع الطلب على الطاقة.